Lausanne est à la peine en ce tout début de saison. Le vice-champion de Suisse a subi dimanche sa deuxième défaite en deux matches de Champions Hockey League, s'inclinant 5-2 sur la glace de Frölunda.
Battu 4-1 vendredi en Finlande par Lukko Rauma, le LHC n'aura donc pas ramené le moindre point de son périple dans le Nord de l'Europe. Quadruple vainqueur de cette CHL, Frölunda a dominé les débats devant son public à Göteborg.
Un doublé de Jacob Peterson (6e et 12e minutes) a permis à la formation suédoise de prendre très vite les commandes. Lausanne est revenu à hauteur grâce à un bon deuxième tiers et à des réussites signées Erik Brännström (24e) et Yannick Zehnder (30e), mais a plié lors de l'ultime période.
Tenants de ce trophée continental, les Zurich Lions ont en revanche su se ressaisir après leur défaite inaugurale face aux Allemands de Bremerhaven. Le «Z» a logiquement battu les Polonais du GKS Tychy 4-0 dimanche.