Lausanne est à la peine en ce tout début de saison. Le vice-champion de Suisse a subi dimanche sa deuxième défaite en deux matches de Champions Hockey League, s'inclinant 5-2 sur la glace de Frölunda.

🚨 GOAL 🚨



Jacob Peterson starts our Super Sunday with this beauty to put @frolunda_hc ahead! 🚨#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/gU3M9wGOjL — Champions Hockey League (@championshockey) August 31, 2025

Keystone-SDA ATS

Battu 4-1 vendredi en Finlande par Lukko Rauma, le LHC n'aura donc pas ramené le moindre point de son périple dans le Nord de l'Europe. Quadruple vainqueur de cette CHL, Frölunda a dominé les débats devant son public à Göteborg.

Un doublé de Jacob Peterson (6e et 12e minutes) a permis à la formation suédoise de prendre très vite les commandes. Lausanne est revenu à hauteur grâce à un bon deuxième tiers et à des réussites signées Erik Brännström (24e) et Yannick Zehnder (30e), mais a plié lors de l'ultime période.

Tenants de ce trophée continental, les Zurich Lions ont en revanche su se ressaisir après leur défaite inaugurale face aux Allemands de Bremerhaven. Le «Z» a logiquement battu les Polonais du GKS Tychy 4-0 dimanche.