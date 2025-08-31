  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

CHL Le périple du LHC dans le Nord de l’Europe vire au cauchemar

ATS

31.8.2025 - 18:49

Lausanne est à la peine en ce tout début de saison. Le vice-champion de Suisse a subi dimanche sa deuxième défaite en deux matches de Champions Hockey League, s'inclinant 5-2 sur la glace de Frölunda.

Keystone-SDA

31.08.2025, 18:49

31.08.2025, 19:22

Battu 4-1 vendredi en Finlande par Lukko Rauma, le LHC n'aura donc pas ramené le moindre point de son périple dans le Nord de l'Europe. Quadruple vainqueur de cette CHL, Frölunda a dominé les débats devant son public à Göteborg.

Un doublé de Jacob Peterson (6e et 12e minutes) a permis à la formation suédoise de prendre très vite les commandes. Lausanne est revenu à hauteur grâce à un bon deuxième tiers et à des réussites signées Erik Brännström (24e) et Yannick Zehnder (30e), mais a plié lors de l'ultime période.

Tenants de ce trophée continental, les Zurich Lions ont en revanche su se ressaisir après leur défaite inaugurale face aux Allemands de Bremerhaven. Le «Z» a logiquement battu les Polonais du GKS Tychy 4-0 dimanche.

Les plus lus

La France perd un grand nom de la culture, «un grand serviteur de l'Etat»
Des écologistes aspergent de peinture un mur de la Sagrada Familia
D'ex-directeurs de l'agence sanitaire américaine s'alarment
Les propriétaires des panneaux solaires perdent leurs avantages
Armon Orlik couronné sous le soleil de Mollis !
«C'est un peu le cirque» - Des joueurs voient rouge !