Le retour de Patrick Fischer exigé par deux stars suisses de NHL !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Révolte dans le vestiaire» ? Le retour de Patrick Fischer exigé par deux stars suisses de NHL !

Nicolas Larchevêque

21.4.2026

Viré la semaine dernière de son poste de sélectionneur de l’équipe de Suisse de hockey sur glace, Patrick Fischer aurait reçu le soutien de plusieurs joueurs de NHL. Selon «Watson», son retour à la tête de la sélection a été exigé.

Roman Josi et Nino Niederreiter auraient réclamé le retour de Patrick Fischer.
Roman Josi et Nino Niederreiter auraient réclamé le retour de Patrick Fischer.
IMAGO/ActionPictures

Nicolas Larchevêque

21.04.2026, 11:49

21.04.2026, 11:53

L’«affaire Patrick Fischer» continue de faire des remous à moins d’un mois du championnat du monde en Suisse. Comme le révèle le site alémanique «Watson», des stars de NHL auraient réclamé le retour à la bande de l’ancien sélectionneur, licencié mercredi dernier en raison de son faux certificat Covid utilisé lors des Jeux olympiques de Pékin en 2022.

Hockey sur glace. Séisme à un mois du Mondial : Patrick Fischer viré avec effet immédiat !

Hockey sur glaceSéisme à un mois du Mondial : Patrick Fischer viré avec effet immédiat !

Selon le journaliste Klaus Zaugg, Roman Josi et Nino Niederreiter auraient en effet écrit dimanche au président de la Fédération helvétique (SIHF), Urs Kessler, et au conseil d’administration pour demander la réintégration du technicien zougois dans ses fonctions. Si les deux joueurs, véritables piliers de la sélection, n’ont pas menacé de boycotter le Mondial, leur requête a obligé le patron du hockey suisse à se rendre lundi à Bienne, où l’équipe effectue sa deuxième semaine de préparation.

Urs Kessler aurait ainsi réitéré sa confiance envers Jan Cadieux et demandé aux joueurs présents de «jurer fidélité» à leur nouvel entraîneur afin d’empêcher une éventuelle «révolte dans le vestiaire». Selon «Watson», Josi et Niederreiter, qui sont attendus dès la semaine prochaine sous le maillot rouge à croix blanche, devraient suivre le mouvement «dans l'intérêt de la cause» et faire prochainement une «déclaration de loyauté» à Cadieux.

Affaire Fischer. «C'était une erreur de penser que tout avait été dit lundi»

Affaire Fischer«C'était une erreur de penser que tout avait été dit lundi»

Lian Bichsel autorisé à revenir

Autre point soulevé par le média alémanique, Lian Bichsel a vu son bannissement de l’équipe nationale, prononcé à l’époque par Patrick Fischer, être levé. Le défenseur de 21 ans, actuellement engagé en play-off de NHL avec les Dallas Stars, pourrait ainsi rejoindre la Suisse en cas d’élimination si Jan Cadieux souhaitait l’intégrer.

Mais pour l’heure, la formation helvétique garde en ligne de mire la suite de sa préparation malgré les nombreux tumultes. Jeudi et vendredi, elle retrouvera la Hongrie pour un double match amical à la Tissot Arena.

Le hockey suisse impacté ?. «Affaire Fischer» : un séisme qui dépasse le cadre du sport

Le hockey suisse impacté ?«Affaire Fischer» : un séisme qui dépasse le cadre du sport

Les plus lus

Le retour de Patrick Fischer exigé par deux stars suisses de NHL !
L'auteur présumé du violent incendie de Saxon a été interpellé
Le président du Nicaragua «dézingue» Donald Trump !
Révolution chez WhatsApp : la célèbre messagerie lance une version «Plus»
Face à Donald Trump, Kevin Warsh fait étal de son indépendance