Le retour de Patrick Fischer exigé par deux stars suisses de NHL !

Viré la semaine dernière de son poste de sélectionneur de l’équipe de Suisse de hockey sur glace, Patrick Fischer aurait reçu le soutien de plusieurs joueurs de NHL. Selon «Watson», son retour à la tête de la sélection a été exigé.

Roman Josi et Nino Niederreiter auraient réclamé le retour de Patrick Fischer. IMAGO/ActionPictures

Nicolas Larchevêque Nicolas Larchevêque

L’«affaire Patrick Fischer» continue de faire des remous à moins d’un mois du championnat du monde en Suisse. Comme le révèle le site alémanique «Watson», des stars de NHL auraient réclamé le retour à la bande de l’ancien sélectionneur, licencié mercredi dernier en raison de son faux certificat Covid utilisé lors des Jeux olympiques de Pékin en 2022.

Selon le journaliste Klaus Zaugg, Roman Josi et Nino Niederreiter auraient en effet écrit dimanche au président de la Fédération helvétique (SIHF), Urs Kessler, et au conseil d’administration pour demander la réintégration du technicien zougois dans ses fonctions. Si les deux joueurs, véritables piliers de la sélection, n’ont pas menacé de boycotter le Mondial, leur requête a obligé le patron du hockey suisse à se rendre lundi à Bienne, où l’équipe effectue sa deuxième semaine de préparation.

Urs Kessler aurait ainsi réitéré sa confiance envers Jan Cadieux et demandé aux joueurs présents de «jurer fidélité» à leur nouvel entraîneur afin d’empêcher une éventuelle «révolte dans le vestiaire». Selon «Watson», Josi et Niederreiter, qui sont attendus dès la semaine prochaine sous le maillot rouge à croix blanche, devraient suivre le mouvement «dans l'intérêt de la cause» et faire prochainement une «déclaration de loyauté» à Cadieux.

Lian Bichsel autorisé à revenir

Autre point soulevé par le média alémanique, Lian Bichsel a vu son bannissement de l’équipe nationale, prononcé à l’époque par Patrick Fischer, être levé. Le défenseur de 21 ans, actuellement engagé en play-off de NHL avec les Dallas Stars, pourrait ainsi rejoindre la Suisse en cas d’élimination si Jan Cadieux souhaitait l’intégrer.

Mais pour l’heure, la formation helvétique garde en ligne de mire la suite de sa préparation malgré les nombreux tumultes. Jeudi et vendredi, elle retrouvera la Hongrie pour un double match amical à la Tissot Arena.