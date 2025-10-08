Lausanne peut tirer un trait sur ses ambitions européennes. Battu 7-4 mercredi sur la glace de Grenoble, le LHC est d'ores et déjà éliminé après avoir subi sa quatrième défaite en cinq journées de Champions League. Heinz Ehlers a pour sa part vécu un baptême du feu tranquille à la tête du CP Berne, qui a écrasé Belfast 7-0.

Fin de parcours pour Geoff Ward et Lausanne. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les Lions de Geoff Ward étaient prévenus: les Brûleurs de Loup grenoblois avaient déjà battu une formation helvétique – Berne en l'occurrence, sur le score de 2-0 – dans cette compétition. Malgré cet avertissement, les Lausannois se sont retrouvés menés 2-0 par les champions de France 2025 après 19'04.

Le LHC s'est révolté, renversant même totalement la vapeur grâce notamment à un doublé de Benjamin Bougro pour mener 4-2 à la 44e. Mais la formation vaudoise a craqué dans les trois dernières minutes de jeu, encaissant trois buts. Avec 3 points à son compteur, elle occupe le 23e et avant-dernier rang de la saison régulière...

Berne a pour sa part assuré sa place en 8es de finale, décrochant un troisième succès en cinq sorties face à des Belfast Giants qui avaient été dominés 7-3 par Lausanne un mois plus tôt. Les Ours ont rapidement pris les commandes, Emil Bemström (auteur d'un triplé mercredi) signant le 1-0 après 37 secondes de jeu seulement.