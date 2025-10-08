  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Champions League Le rêve européen du LHC s’éteint sur la glace iséroise

ATS

9.10.2025 - 00:23

Lausanne peut tirer un trait sur ses ambitions européennes. Battu 7-4 mercredi sur la glace de Grenoble, le LHC est d'ores et déjà éliminé après avoir subi sa quatrième défaite en cinq journées de Champions League. Heinz Ehlers a pour sa part vécu un baptême du feu tranquille à la tête du CP Berne, qui a écrasé Belfast 7-0.

Fin de parcours pour Geoff Ward et Lausanne.
Fin de parcours pour Geoff Ward et Lausanne.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.10.2025, 00:23

Les Lions de Geoff Ward étaient prévenus: les Brûleurs de Loup grenoblois avaient déjà battu une formation helvétique – Berne en l'occurrence, sur le score de 2-0 – dans cette compétition. Malgré cet avertissement, les Lausannois se sont retrouvés menés 2-0 par les champions de France 2025 après 19'04.

Le LHC s'est révolté, renversant même totalement la vapeur grâce notamment à un doublé de Benjamin Bougro pour mener 4-2 à la 44e. Mais la formation vaudoise a craqué dans les trois dernières minutes de jeu, encaissant trois buts. Avec 3 points à son compteur, elle occupe le 23e et avant-dernier rang de la saison régulière...

Berne a pour sa part assuré sa place en 8es de finale, décrochant un troisième succès en cinq sorties face à des Belfast Giants qui avaient été dominés 7-3 par Lausanne un mois plus tôt. Les Ours ont rapidement pris les commandes, Emil Bemström (auteur d'un triplé mercredi) signant le 1-0 après 37 secondes de jeu seulement.

Les plus lus

Scandale à Paris: l'énorme gaffe de Meghan Markle passe mal!
Gaza: Israël et le Hamas ont accepté la 1re phase du plan de paix
Le DFAE prend une décision qui sème le trouble
La Vaudoise qui veut donner «un nouveau souffle» au sport automobile
Vive agitation autour de la famille Xhaka à Liestal !
Les parents de la petite Maddie «harcelés» par une jeune femme