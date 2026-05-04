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Swiss League Le HC La Chaux-de-Fonds tient son nouvel entraîneur

ATS

4.5.2026 - 16:04

Le Suédois Thomas Rhodin est le nouvel entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds, a annoncé lundi le club de Swiss League. Il a longtemps été coach assistant à Färjestad, en première division suédoise.

Thomas Rhodin n’est pas un visage méconnu en Suisse.
Thomas Rhodin n’est pas un visage méconnu en Suisse.
IMAGO/Bildbyran

Keystone-SDA

04.05.2026, 16:04

Le technicien de 55 ans succède au Finlandais Tippo Kivelä, qui avait suppléé Louis Matte après son licenciement en janvier. Il a signé un contrat portant uniquement sur la saison 2026/27.

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Ancien défenseur, Thomas Rhodin a notamment évolué deux saisons à Fribourg-Gottéron entre 2003 et 2005. En Suède, il a majoritairement joué sous les couleurs de Färjerstad, le club de la ville de Karlstad où il est né et avec lequel il a remporté cinq titres de champion de Suède (quatre comme joueur, un comme entraîneur assistant).

Il aura la tâche de maintenir le HCC parmi les meilleures équipes de Swiss League. Ces dernières années, les Abeilles ont remporté deux fois le championnat de deuxième division en (2023 et 2024) et deux fois la défunte National Cup (2025 et 2026).

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08.04.2026

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