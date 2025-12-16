  1. Clients Privés
NHL Le Suisse Philipp Kurashev blessé pour une durée indéterminée

ATS

16.12.2025 - 14:17

Les San Jose Sharks doivent provisoirement se passer de leur attaquant suisse Philipp Kurashev.

Les San Jose Sharks doivent provisoirement se passer de leur attaquant suisse Philipp Kurashev.
Les San Jose Sharks doivent provisoirement se passer de leur attaquant suisse Philipp Kurashev.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.12.2025, 14:17

Le Bernois de 26 ans s'est blessé ce week-end en NHL lors de la victoire contre Pittsburg. La durée de son absence, causée par une chute durant laquelle il a heurté la bande avec le haut du corps, n'a pas été communiquée par son équipe.

Cette saison, Kurashev a livré une performance solide, avec six buts et neuf assists jusqu'à présent. Il est n'est donc pas assuré de participer avec l'équipe de Suisse au tournoi olympique de février 2026.

