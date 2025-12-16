Les San Jose Sharks doivent provisoirement se passer de leur attaquant suisse Philipp Kurashev.

Keystone-SDA ATS

Le Bernois de 26 ans s'est blessé ce week-end en NHL lors de la victoire contre Pittsburg. La durée de son absence, causée par une chute durant laquelle il a heurté la bande avec le haut du corps, n'a pas été communiquée par son équipe.

Cette saison, Kurashev a livré une performance solide, avec six buts et neuf assists jusqu'à présent. Il est n'est donc pas assuré de participer avec l'équipe de Suisse au tournoi olympique de février 2026.