Le trio de tête de Swiss League n'a pas été inquiété dimanche. Evoluant tous à domicile, tant Thurgovie que Sierre et La Chaux-de-Fonds ont gagné assez nettement.

Les leaders de Swiss League s’imposent sans trembler (image d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le leader thurgovien a dominé Viège 4-1. Sierre, qui suit à trois longueurs, a battu Bâle 7-4 et ainsi renoué avec la victoire après deux défaites.

Quant au HCC, il n'a pas été inquiété par les Bellinzona Snakes, qui ont perdu 4-1 aux Mélèzes. Les Tessinois n'ont pas gagné le moindre match cette saison. Les Chaux-de-Fonniers accusent quatre points de retard sur Thurgovie.