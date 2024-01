Seattle a enlevé le traditionnel Winter Classic. Devant 47'313 spectateurs, le Kraken s’est imposé 3-0 devant Vegas, le Champion en titre.

Disputée dans le stade de l’équipe de baseball des Mariners, cette rencontre entre les deux plus récentes franchises de la NHL, a été avant tout celle de Joey Daccord. Auteur de 35 arrêts, le portier de Seattle a signé sans doute l'une des performances les plus abouties de sa carrière le jour ou il le fallait. Il est devenu le premier gardien «blanchi» dans un Winter Classic.

Grâce aux réussites d’Eeli Tolvanen, de Will Borgen er de Yanni Gourde, Seattle a cueilli un cinquième succès de rang. Pour les Golden Knights, les temps sont bien plus durs avec cinq défaites lors de leurs six derniers matches.

ats