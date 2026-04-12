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National League Le «Z» et le GSHC n'ont plus le droit à l'erreur

ATS

12.4.2026 - 04:01

Zurich et Genève-Servette n'ont plus le droit à l'erreur en demi-finale des play-off de National League. Le «Z» et le GSHC sont menés 3-1 dans leur série respective, face à Davos et à Gottéron.

Zurich et Genève au pied du mur face à Davos et Fribourg.
Zurich et Genève au pied du mur face à Davos et Fribourg.
IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA

12.04.2026, 04:01

12.04.2026, 07:45

Les Lions, doubles tenants du titre, et les Grenat ont tous deux été battus à domicile vendredi soir. Leur tâche est immense avant l'acte V prévu dimanche à 20h: Zurichois comme Genevois doivent gagner les trois prochains matches et doivent donc s'imposer deux fois à l'extérieur.

Le plus dur reste évidemment à faire pour Davos et Gottéron. Mais les Grisons sont quasiment injouables devant leur public cette saison, avec 29 victoires en 31 parties disputées dans leur «cathédrale». Ils n'ont plus disputé de finale depuis leur 31e et dernier sacre, en 2015.

Fribourg n'est pas en reste avec 25 succès en 32 matches joués à St-Léonard, même si les Dragons ont été battus deux fois par Rapperswil-Jona à domicile en quart de finale. Toujours en quête d'un premier titre national, Gottéron vise une première finale de play-off depuis 2013.

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