Lausanne a pris la tête du classement de National League mercredi à Malley à l'issue d'un match isolé contre Kloten. Mais les Vaudois se sont imposés par les poils 2-1.

Keystone-SDA ATS

Il y avait forcément un petit air de revanche dans l'air pour des Lions qui avaient été battus de manière assez surprenante par Kloten 5-3 à domicile par les Aviateurs voici une dizaine de jours.

Les joueurs de Geoff Ward ont attaqué la rencontre avec une bonne attitude et sur un lancer de Suomela, le puck a rebondi sur Hausheer pour l'ouverture du score dès la 4e. Les arbitres ont attribué cette réussite à Kahun et l'Allemand était visiblement très heureux de ce but.

Tombé à la 13e, le 2-0 ne souffre aucune discussion. Bien lancé par Kahun, Suomela a nettoyé la lucarne d'Ewan Huet, à nouveau titularisé à Malley dans les buts alémaniques.

Un peu de ménagement

Après avoir donné une soirée de repos à Austin Czarnik contre Ajoie mardi soir, Geoff Ward a offert une soirée en famille à Drake Caggiula, pourtant son meilleur buteur. Mais avec quatre matches en cinq jours et la Champions League qui approche, Lausanne doit ménager ses montures dès qu'il le peut.

Seulement se ménager ne signifie pas jouer en dilettante. Or les Vaudois ont offert un tiers médian de très mauvaise facture, se faisant dominer par des Zurichois certainement surpris d'avoir un adversaire sans trop d'idées.

Si Kevin Pasche n'avait pas eu la bonne idée de sortir les gros arrêts au bon moment, les Lausannois n'auraient pas obtenu les trois points. La fin de la partie fut assez tendue avec des Aviateurs qui ont poussé en voyant que la porte était potentiellement entrouverte. Heureusement pour Lausanne, la défense a tenu et les Vaudois ont signé un neuvième succès en onze matches. Et récolter trois points sur ce type de matches, c'est bien là la marque d'une équipe qui va bien.