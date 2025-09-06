Légende du hockey canadien et membre du Hall of Fame de la NHL, Ken Dryden est décédé à 78 ans des suites d'un cancer. L'ancien gardien a remporté six Coupes Stanley entre 1971 et 1979 avec les Canadiens de Montréal, qui ont annoncé la triste nouvelle vendredi soir.
Après avoir rangé ses patins, Ken Dryden avait écrit des livres sur le hockey sur glace avant d'embrasser une carrière politique. Il a été membre du Parlement canadien, et a même été ministre du développement social de 2004 à 2006 au sein du cabinet du Premier ministre Paul Martin.