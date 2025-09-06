Légende du hockey canadien et membre du Hall of Fame de la NHL, Ken Dryden est décédé à 78 ans des suites d'un cancer. L'ancien gardien a remporté six Coupes Stanley entre 1971 et 1979 avec les Canadiens de Montréal, qui ont annoncé la triste nouvelle vendredi soir.

The Vancouver Canucks are deeply saddened to learn of the passing of Hockey Hall of Famer, Ken Dryden. A six-time Stanley Cup champion, multiple award-winner, distinguished author, and public servant, his impact was felt far beyond the crease.



On behalf of the entire Canucks…

Keystone-SDA ATS

Après avoir rangé ses patins, Ken Dryden avait écrit des livres sur le hockey sur glace avant d'embrasser une carrière politique. Il a été membre du Parlement canadien, et a même été ministre du développement social de 2004 à 2006 au sein du cabinet du Premier ministre Paul Martin.