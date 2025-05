Leonardo Genoni a été élu joueur le plus utile (MVP) et meilleur gardien du tournoi. Et ce malgré la défaite en finale du Mondial à Stockholm.

Mondial de hockey : la Suisse s’incline en finale Nouveau crève-coeur pour la Suisse en finale du Championnat du monde dimanche à Stockholm. La sélection de Patrick Fischer s'est inclinée 1-0 après prolongation sur un but de Tage Thompson. 25.05.2025

Keystone-SDA ATS

Genoni a été époustouflant. Le gardien de Zoug a terminé le tournoi avec plus de 95% d'arrêts et quatre blanchissages (Etats-Unis et Hongrie en poule, Autriche en quart de finale et Danemark en demi-finale). Avec 243'27 d'invincibilité, il bat le record de l'ère moderne détenu par le Finlandais Pekka Rinne depuis 2015 avec 238'05. Lors de la finale contre les Etats-Unis, perdue 1-0 après prolongation, il a notamment arrêté un penalty.

Genoni est le troisième «MVP» suisse de l'histoire. Il succède à Kevin Fiala, qui avait reçu le même honneur il y a un an à Prague. En 2013, également à Stockholm, Roman Josi avait été désigné joueur le plus précieux.

Un deuxième joueur suisse, Dean Kukan, fait lui aussi partie du All-Star team. Cette sélection est complétée par le défenseur américain Zach Werenski, ainsi que les attaquants David Pastrnak (Tchéquie), Elias Lindholm (Suède) et Nick Olesen (Danemark).