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Euro Hockey Tour La Suisse piétinée à Jönköping, Genoni au cœur de la débâcle

ATS

30.4.2026 - 20:50

La Suisse a coulé à Jönköping. La formation de Jan Cadieux s’est inclinée 8-1 devant la Suède dans une rencontre de l’Euro Hockey Tour qui a tourné au fiasco.

Un match catastrophique de Leonardo Genoni et de la Suisse...
Un match catastrophique de Leonardo Genoni et de la Suisse...
ATS

Keystone-SDA

30.04.2026, 20:50

30.04.2026, 21:01

Même s’il n’a vraiment été protégé par sa défense, Leonardo Genoni a connu l’un des matches les plus difficiles de sa magnifique carrière. Après des play-off bien décevants, le portier zougois de 38 ans ne s’est pas vraiment relancé en Suède. Les lacunes qu’il n’a pas pu masquer lors de cette rencontre ouvriront-elles le débat sur le gardien appelé à défendre la cage helvétique lors du prochain Championnat du monde?

Affaire Patrick Fischer. «Pour nous, le sujet est clos» - Pius Suter botte en touche

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La seule lueur dans cette rencontre fut le but de l’honneur inscrit par Tobias Geisser. En grande souffrance aux côtés de Simon Le Coultre face à la vivacité des attaquants suédois, le défenseur de Zoug a marqué alors que les Suédois menaient déjà... 7-0. Après cette septième réussite des Scandinaves qui a filé entre ses jambes, Leonardo Genoni a laissé sa place à Kevin Pasche.

Défaite la plus lourde

Avant de lâcher prise, la Suisse avait livré un début de match convenable avec notamment une occasion en or à la 7e pour Pius Suter, le seul renfort de la NHL aligné jeudi par Jan Cadieux. Au fil des minutes, les Suisses ont été désarmés devant le culot des néophytes suédois qui ont inscrit sept des huit buts de leur équipe. Sascha Boumedienne (19 ans) a, ainsi, signé un doublé et trois joueurs de 18 ans – Viggo Bjöck, Anton Frondell et Ivan Stenberg – sont parvenus, eux aussi, à battre Leonardo Genoni.

Hockey sur la glace. Pius Suter et cinq autres joueurs débarquent en équipe de Suisse

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Après cette défaite, la plus lourde concédée dans le cadre de l’Euro Hockey Tour, les Suissesses tenteront de rebondir ce week-end à Ceske Budejovice. Ils affronteront la Finlande samedi et la République tchèque dimanche.

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