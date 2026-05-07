Le cinquième participant à la Coupe Spengler de cette année est connu. Il s'agit des Adler Mannheim, qui participeront pour la neuvième fois au tournoi davosien de fin d'année.

Adler Mannheim participera pour la neuvième fois au tournoi davosien de fin d'année. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cela fait onze ans que les Aigles n'ont pas mis les pieds à Davos, eux qui n'ont encore jamais réussi à se qualifier pour la finale. Ils viennent toutefois de disputer la finale des play-off de DEL (première division allemande), perdue face aux Eisbären Berlin (4-1).

Mannheim rejoint donc les US Collegiate Selects, Frölunda, Langnau et Davos pour cette 98e Coupe Spengler. Le sixième et dernier participant devrait être annoncé dans les prochaines semaines.