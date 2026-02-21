  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Swiss League Les affiches des play-off sont connues

ATS

21.2.2026 - 21:38

La dernière journée de saison régulière de Swiss League samedi a permis de déterminer les affiches des quarts de finale de play-off. Les séries commenceront mardi 24 février.

Le HC Sierre a fini par une victoire en prolongation sur la glace de Bâle (5-4).
Le HC Sierre a fini par une victoire en prolongation sur la glace de Bâle (5-4).
ats

Keystone-SDA

21.02.2026, 21:38

Déjà assuré de terminer en tête, le HC Sierre a fini par une victoire en prolongation sur la glace de Bâle (5-4), qui boucle la saison régulière à la 6e place. Sierre affrontera les GCK Lions (8e), tandis que les Rhénans joueront contre Viège (3e), champion en titre.

Battu chez les Bellinzona Snakes (2-0), Thurgovie a conservé son 2e rang in extremis et jouera contre Olten (7e). La dernière affiche opposera La Chaux-de-Fonds (4e) à Coire (5e). Les Abeilles ont repris confiance après quatre défaites consécutives en s'imposant 4-0 à Winterthour, tandis que les Grisons ont battu Olten 5-1.

Les plus lus

Donald Trump veut placer les élections sous contrôle fédéral
Le monde du hockey sur glace retient son souffle avant la finale de rêve
Un Italien a dressé son chien pour se débarrasser illégalement de ses déchets
Médailles, coulisses et temps forts : suivez les Jeux en continu !
Les équipages suisses diplômés en bob à deux féminin
Choc violent et patin dans l’œil : vive inquiétude pour une coureuse