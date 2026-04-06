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National League Les Aigles s’imposent dans un duel prolifique aux Vernets

ATS

6.4.2026 - 22:39

Genève a contenu le retour de Fribourg dans le dernier tiers pour s'imposer 7-3 aux Vernets lundi en demi-finale de National League. Les Aigles reviennent à 1-1 dans la série.

Keystone-SDA

06.04.2026, 22:39

06.04.2026, 22:46

Après deux tiers maîtrisés de main de maître par les hommes de Ville Peltonen, l'avantage de quatre buts a failli ne pas suffire face au réveil des Dragons, revenus à 4-3 à huit minutes du terme. Mais les Aigles ont tenu bon, et ont validé leur premier succès à domicile face à Fribourg depuis septembre 2025 grâce aux réussites de Matthew Verboon (56e), Jan Rutta (58e, dans la cage vide) et enfin Vincent Praplan dans la dernière minute.

Tout comme lors de l'acte I, ce sont les Genevois qui ont frappé les premiers. Vili Saarijärvi a profité d'une pénalité fribourgeoise et un surnombre bien évitable pour ouvrir la marque à 2'22, après seulement quatre secondes à 5 contre 4.

National League. Les Zurich Lions répondent présents et égalisent dans la série

National LeagueLes Zurich Lions répondent présents et égalisent dans la série

Profitant d'un mauvais dégagement des Dragons, Giancarlo Chanton a fait glisser le puck entre les jambières de Reto Berra pour doubler la mise à la 24e. Jimmy Vesey (27e) et Tim Bozon (34e) ont pris de vitesse la défense des Dragons pour mener 4-0 et provoquer le remplacement de Berra par Loïc Galley.

Le réveil tardif des Dragons

Mais Fribourg n'avait pas dit son dernier mot. Le capitaine Julien Sprunger a sauvé l'honneur des siens en inscrivant le 4-1 à la 46e pour son 412e but (avec 412 assists). Deux minutes plus tard, Christoph Bertschy a mis fin à l'incroyable inefficacité fribourgeoise en supériorité numérique.

La troupe de Roger Rönnberg s'était jusqu'ici montrée incapable de profiter de cet avantage depuis la fin de la saison régulière, soit plus d'une heure de pénalités cumulées. Bertschy a encore marqué son 3e but dans cette série face à Genève-Servette à la 52e, sans parvenir à renverser la partie.

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