Chicago a subi une lourde défaite dimanche en NHL. Les Blackhawks se sont inclinés 8-1 sur la glace de Dallas, Philipp Kurashev sauvant leur honneur après 39'' de jeu dans le troisième tiers.

L'attaquant bernois de Chicago a inscrit son 7e but de la saison – son 22e point au total – sur une séquence de «power play», profitant d'un caviar du no 1 de la draft Connor Bedard. Mais les Blackhawks avaient alors déjà concédé cinq buts, dont trois dans le premier tiers-temps.

Chicago avait déjà subi la loi des Stars deux jours plus tôt au Texas, mais en prolongation. Les Blackhawks ont déjà concédé 25 défaites durant ce championnat 2023/24, dont 8 dans leurs 10 dernières parties, et pointent au 8e et dernier rang de la Central Division.

Deuxièmes de cette même Division, les Jets de Nino Niederreiter ont quant à eux cueilli dimanche leur deuxième succès en l'espace de 24 heures face à Minnesota (3-2). Auteur d'un doublé la veille, l'attaquant grison est resté plus discret dans le camp de Winnipeg, qui reste sur quatre victoires dans ses cinq derniers matches.

ats