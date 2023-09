Après deux années pleines de succès à Ambri-Piotta, André Heim veut passer à l'étape suivante. Les Blues de St. Louis lui donnent la chance de s'établir en NHL.

André Heim va tenter sa chance en NHL avec St. Louis. KEYSTONE

La lutte pour une place dans l'effectif des Blues a commencé jeudi dernier pour Heim. Le joueur de 25 ans faisait partie des 31 attaquants convoqués au camp de préparation. Il était un peu nerveux avant le premier entraînement sur glace, a-t-il confié à Keystone-ATS. Il a été placé dans un groupe avec le défenseur Justin Faulk, qui est l'un des meneurs de l'équipe. Celle-ci compte trois groupes au total dans cette phase préparatoire.

Jouer dans la meilleure ligue du monde est apparu pour Heim comme une surprise. Comme il n'avait pas été repêché à la Draft, la NHL n'était plus au centre de ses préoccupations. Il s'est plutôt attelé à devenir un leader au sein de la National League. Ce qu'il est devenu: la saison dernière, il a obtenu à Ambri-Piotta le temps de jeu moyen le plus élevé de tous les Suisses (17'30'') et a porté le «A» en tant qu'assistant-capitaine.

Une aubaine à Ambri

André Heim s'est dirigé vers le hockey sur glace grâce à sa sœur Sandra, qui joue aujourd'hui aux Zurich Lions. Après avoir grandi à Wilderswil, il a commencé sa carrière au SC Unterseen-Interlaken. En 2011, il a rejoint le CP Berne, où il a fait ses débuts dans l'élite suisse le 9 septembre 2017 à l'âge de 19 ans. Il n'y a toutefois pas obtenu la confiance souhaitée, ce qui l'a poussé du côté de la Léventine en 2021.

Cette étape s'est révélée être une aubaine pour Heim. Il a pu se développer de manière optimale dans un environnement moins agité. «La pression des supporters n'y est pas autant élevée», a-t-il expliqué. «Quand ils voient qu'on a tout donné pour le club, ils sont satisfaits». Ambri l'a également attiré parce qu'il souhaitait quitter sa zone de confort. «Pour les personnes extérieures, ce n'est certes que le Tessin, mais ce n'est pas la même chose qu'en Suisse alémanique. De plus, il n'était plus possible de rentrer chez soi un jour de congé».

A la question de savoir s'il aime partir à l'aventure, Heim a répondu qu'il préférait «jouer la sécurité». Pourtant, il n'a pas eu à réfléchir longtemps lorsqu'il a reçu l'offre des Blues de St. Louis. Il en a discuté entre autres avec Nico Hischier et Gaëtan Haas. Ces derniers lui ont conseillé de «faire les choses à sa manière».

Reconstruction

Heim a signé un contrat «à deux volets» valable une saison avec les Blues. En AHL, le salaire annuel ne serait que de 82'500 dollars au lieu de 855'000 en NHL. «Je ne veux pas regarder en arrière à 35 ans et me demander pourquoi je n'ai pas essayé», dit-il. «Je continuerai à grandir ici en tant que joueur de hockey et en tant que personne, même si je devais aller en AHL».

Pour lui, le facteur décisif a été «l'honnêteté» du club envers lui. «Ils ne m'ont pas promis la lune. Ils m'ont dit qu'il y avait du changement dans l'équipe et qu'il était possible pour moi de diriger le troisième ou le quatrième bloc en tant que centre. Au Colorado par exemple, j'aurais réfléchi à deux fois si signer faisait sens».

Demeurent en tout cas davantage de places libres chez les Blues que dans d'autres organisations, en raison de la reconstruction en cours. Les centres solides et polyvalents comme Heim y sont justement demandés dans les deuxième et troisième lignes. Il est conscient que «chaque entraînement compte» et souligne le caractère «spécial» de sa situation. Il doit encore s'habituer à la surface de glace plus petite. «Il est important de prendre des décisions rapides et de garder le contrôle du puck. Mais je pense que je me sentirai rapidement à l'aise, car je sais bien lire le jeu».

Gain de force dans le haut du corps

De plus, l'intensité plus élevée sur les petites patinoires lui convient et il se sent bien préparé grâce à ses nombreux entraînements avec Ambri. Après le Development Camp des Blues début juillet, il a constaté qu'il pouvait gagner en puissance dans le haut du corps et a donc travaillé en ce sens. Il s'est également concentré sur l'explosivité, qui ne fait pas partie de ses points forts. Durant l'été 2022, il avait mis l'accent sur la qualité de son tir en effectuant beaucoup d'entraînements supplémentaires sur glace synthétique.

En tant que junior, il n'était pas encore question pour lui de sauter le pas vers l'Amérique du Nord, car il ne voulait pas quitter Berne. Aujourd'hui, il est prêt à relever ce grand défi. Actuellement, il vit dans un hôtel. La région – qui comporte de beaux parcs – lui plaît. Il aime être dans la nature pour décompresser, ce qui est d'autant plus important avec une concurrence élevée. «J'ai l'habitude de me battre, je ne suis pas du genre à abandonner rapidement», assure Heim. Il lui faudra en tout cas de la persévérance.

sfy, ats