Le Championnat du monde de hockey sur glace qui se tiendra en 2026 à Zurich et Fribourg sera le plus grand événement sportif organisé en Suisse l’an prochain. Christian Hofstetter (58 ans), ancien joueur de Gottéron et secrétaire général de ce Mondial à domicile n'a éludé aucun sujet lundi à l'occasion du Sport Forum Schweiz de Lucerne.

Patrick Fischer donne ses consignes à ses joueurs lors du dernier Mondial. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Christian Hofstetter, vous serez responsable l’an prochain du plus grand événement sportif organisé en Suisse. Où en sont les préparatifs?

«Le compte à rebours est lancé. Quand nous avons commencé, il restait plus de 800 jours avant le début du Mondial. Aujourd’hui (réd: lundi), il en reste 193 avant la journée d’ouverture du 15 mai. Nous sommes dans les temps et là où nous voulions être, même si certains sous-projets demandent encore des discussions complexes.»

Par exemple?

«L’espace autour de la patinoire de Zurich est très limité, ce qui restreint les possibilités de créer une fanzone. Nous avons cependant pu convenir qu’un bâtiment inutilisé, tout proche du stade, serait démoli dès le début de l’année, donc un peu plus tôt que prévu. Cela va nous permettre de créer une véritable fanzone.»

Le budget du Mondial s’élève à environ 53 millions de francs. Tout se déroule comme prévu?

«Oui. Nous tablons sur un résultat équilibré ou un léger bénéfice. Tout ce qui dépasse cela sera évidemment bienvenu.»

Et du côté des billets?

«La vente officielle a commencé début septembre, avec les forfaits journaliers pour la phase de groupes. Chaque journée comprend deux ou trois matches dans la même patinoire. Les journées où la Suisse joue ont été très rapidement épuisées. En novembre, une nouvelle phase de vente débutera, avec des billets journaliers supplémentaires pour les matchs de groupes. Les billets pour la phase finale seront disponibles à partir de janvier 2026, et les billets à l’unité seront mis en vente en février 2026.»

Y aura-t-il encore des billets pour les matches de la Suisse?

«Nous pensons qu’ils seront pratiquement tous vendus avant même la mise en vente des billets à l’unité. Mais toute personne souhaitant assister à un match du Mondial en aura la possibilité – simplement pas forcément avec la Suisse sur la glace.»

En 2009, lors du dernier Mondial organisé en Suisse, 379'000 spectateurs avaient assisté aux matches à Berne et à Kloten. Quels chiffres attendez-vous pour 2026?

«A l’époque, nous disposions d’une très grande patinoire à Berne. A Zurich, il y a environ 10'000 places, et à Fribourg 7500. Sur l’ensemble des 64 matches, cela représente une capacité d’environ 550'000 places. Nous tablons sur un taux de remplissage d’environ 70%.»

Toutes les affiches ne susciteront pas le même engouement...

«Nous en sommes conscients. C’est pourquoi nous avons ajusté les prix en conséquence. Nous voulons aussi permettre à de nombreuses classes d’école de venir vivre l’expérience du Mondial. Ce n’est pas seulement une question de chiffres de spectateurs, mais aussi de passion pour le hockey. Nous voulons raviver cette flamme.»

La Suisse jouera uniquement à Zurich, en raison de la taille de l’arène. Le succès populaire semble garanti. Que fait le comité d’organisation pour que Fribourg soit tout aussi attractif?

«Nous avons échangé le champion du monde, les États-Unis, avec le Canada, que nous avons intégré au groupe de Fribourg. Le Canada attire toujours beaucoup de monde, comme lors de la Coupe Spengler. De nombreux fans suisseisses adoennt le hockey canadien et Fribourg-Gottéron a une longue tradition de joueurs canadiens et suédois.»

Les joueurs de NHL viendront-ils après leur participation aux Jeux olympiques en février et malgré les play-off qui ont lieu en même temps?

«C’est toujours la grande question. Mais oui, la plupart des joueurs non qualifiés pour les play-off ou éliminés tôt viendront. Même ceux sortis dès le premier tour peuvent encore participer. Et je ne pense pas que les JO aient une grande influence sur la disponibilité pour le Mondial.»

Qu'en est-il des joueurs suisses de NHL?

«Patrick Fischer nous a confirmé que les Suisses qui évoluent en Amérique du Nord participeront à la Coupe du monde à domicile, même ceux éliminés tardivement.»

Il faut donc tout juste espérer que la finale de la Coupe Stanley n'oppose pas les New Jersey Devils (Hischier, Siegenthaler, Meier) aux Los Angeles Kings (Fiala) ou aux Jets de Winnipeg (Niederreiter)...

«Je souhaite à chaque athlète de réaliser ses rêves, sauf peut-être de gagner la Coupe Stanley cette saison! (rires). Mais bien sûr, je leur souhaite à tous beaucoup de succès en club.»

Comment jugez-vous l’évolution de l’équipe de Suisse ces dernières années?

«Les joueurs ont désormais la confiance nécessaire, le niveau de qualité est élevé, et l’équipe s’est étoffée en largeur et en profondeur. On voit des joueurs capables d’assumer des responsabilités et de gérer les moments difficiles. Cette profondeur sera un atout lors du Mondial.»

Un mot sur le sélectionneur Patrick Fischer, que vous connaissez depuis longtemps.

«Je l’ai connu à l’époque où il faisait partie des +jeunes sauvages+ de Zoug. Lui et son staff dirigent parfaitement la Suisse. Il sait créer un climat qui donne envie aux joueurs de venir en sélection. Et la manière dont la sélection a joué ces deux dernières années est la meilleure publicité possible pour ce Mondial à la maison.»

En 2009, le scénario n'avait pas souri aux Suisses...

«Oui, la Suisse avait été éliminée avant la phase à élimination directe. Aujourd’hui, ce serait presque impensable. La qualification pour les quarts de finale est devenue une évidence. Nous espérons qu’elle ira encore plus loin en mai prochain. Fidèle à la devise du Mondial: +Time to Shine+.»

Et au-delà du résultat sportif: que doit-il rester de ce Championnat du monde?

«Nous ne construisons pas de structures temporaires, mais des solutions durables. A Zurich et à Fribourg, nous avons aménagé des vestiaires et des salles d’entraînement permanents, qui serviront ensuite au hockey féminin et à la relève. Nous collaborons aussi avec la fédération suisse sur des projets pour les arbitres, les entraîneurs et les jeunes. Car sans bons arbitres, il n’y a pas de match. Grâce à ces investissements, nous voulons renforcer durablement le hockey sur glace en Suisse.»