NHL Les Dallas Stars perdent Lian Bichsel pour plusieurs semaines

ATS

3.12.2025 - 08:17

Coup dur pour Lian Bichsel: le défenseur suisse des Dallas Stars sera absent ces prochaines semaines en raison d'une blessure en bas de la jambe. Une opération sera peut-être nécessaire.

Lian Bichsel devra patienter avant de retrouver la glace.
IMAGO/Imagn Images

Keystone-SDA

03.12.2025, 08:24

«Bichsel devra vraisemblablement être opéré. Nous pensons qu'il manquera en tout cas six à huit semaines», a indiqué Glen Gulutzan, l'entraîneur de la franchise texane.

NHL. «Espérons que ce n'est pas aussi grave...» - Lian Bichsel inquiète

NHL«Espérons que ce n'est pas aussi grave...» - Lian Bichsel inquiète

Roman Josi a fêté un rare succès avec les Nashville Predators, qui ont battu les Calgary Flames 5-1. Le défenseur suisse a été crédité d'un assist sur le troisième but de son équipe.

