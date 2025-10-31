  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Swiss League Les leaders grincent des dents, la course relancée

ATS

1.11.2025 - 00:08

Les leaders n'ont pas été à la fête vendredi en Swiss League. Thurgovie s'est incliné 3-2 à Coire alors que La Chaux-de-Fonds a perdu 6-3 à domicile contre les GCK Lions.

La «Tchaux» a concédé trois buts dans le dernier tiers.
La «Tchaux» a concédé trois buts dans le dernier tiers.
ats

Keystone-SDA

01.11.2025, 00:08

Aux Mélèzes, le HCC a craqué dans l'ultime tiers. Achermann avait égalisé à 3-3 à la 31e, laissant espérer aux fans une issue heureuse. Mais les visiteurs ont plombé l'ambiance en inscrivant trois buts en fin de rencontre, dont deux dans la cage vide.

Swiss League. La Chaux-de-Fonds perd aux tirs au but à Winterthour

Swiss LeagueLa Chaux-de-Fonds perd aux tirs au but à Winterthour

Sierre a pour sa part subi une troisième défaite consécutive. L'équipe de Chris McSorley s'est inclinée 3-2 à Winterthour.

Swiss League. Sierre cède dans le derby valaisan et voit le leader prendre le large

Swiss LeagueSierre cède dans le derby valaisan et voit le leader prendre le large

Au classement, Thurgovie possède toujours quatre points d'avance sur La Chaux-de-Fonds. Viège et Sierre sont à huit longueurs.

Les plus lus

Crise avec le Venezuela: l'armée trinitéenne en «alerte générale»
L'horizon s'éclaircit pour l'économie suisse
Gottéron trouve la clé d’un match cadenassé à double tour
Funérailles à hauts risques pour l'opposant historique Odinga
Genève pourrait interdire la cigarette sur les terrasses des restaurants
Renforts humanitaires : avions et hélicoptères arrivent en Jamaïque