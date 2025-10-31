Les leaders n'ont pas été à la fête vendredi en Swiss League. Thurgovie s'est incliné 3-2 à Coire alors que La Chaux-de-Fonds a perdu 6-3 à domicile contre les GCK Lions.

La «Tchaux» a concédé trois buts dans le dernier tiers. ats

Keystone-SDA ATS

Aux Mélèzes, le HCC a craqué dans l'ultime tiers. Achermann avait égalisé à 3-3 à la 31e, laissant espérer aux fans une issue heureuse. Mais les visiteurs ont plombé l'ambiance en inscrivant trois buts en fin de rencontre, dont deux dans la cage vide.

Sierre a pour sa part subi une troisième défaite consécutive. L'équipe de Chris McSorley s'est inclinée 3-2 à Winterthour.

Au classement, Thurgovie possède toujours quatre points d'avance sur La Chaux-de-Fonds. Viège et Sierre sont à huit longueurs.