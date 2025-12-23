Statu quo en Swiss League à la veille de Noël : les deux premiers, Thurgovie et Sierre, ont gagné et couchent sur leurs positions.

Chris McSorley et Sierre restent sur les talons de Thurgovie (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les Thurgoviens n'ont pas eu besoin de forcer leur talent face à la lanterne rouge. Ils ont tranquillement battu les Bellinzona Snakes 4-1.

Pour sa part, Sierre a dû s'employer un peu davantage pour prendre la mesure d'Arosa sur le score de 5-3.

Thurgovie reste ainsi leader avec deux points d'avance sur Sierre. La Chaux-de-Fonds, au repos mardi, accuse dix longueurs de retard.