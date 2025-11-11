  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NHL Les Devils battus à domicile pour la première fois en huit matches

ATS

11.11.2025 - 08:14

Première défaite à domicile en huit matches pour New Jersey. Les Devils se sont inclinés 3-2 ap malgré deux points de Timo Meier.

Keystone-SDA

11.11.2025, 08:14

11.11.2025, 10:17

Dès la 3e minute, l'Appenzellois a ouvert le score en power-play pour son 5e but de la saison. Menés 2-1, les Devils ont dû attendre la toute fin de la troisième période pour égaliser par Simon Nemec. Meier a offert un deuxième assist sur cette réussite tombée à cinq secondes de la sirène.

Il n'a fallu que 77 secondes de prolongation pour que Mathew Barzal ne trouve l'ouverture. Avec près de 25 minutes de glace, Nico Hischier a été l'attaquant le plus utilisé. Il termine toutefois sans point, comme Jonas Siegenthaler qui a même eu droit à 16 secondes d'avantage numérique.

Nashville ne parvient toujours pas à trouver son rythme. Sans son capitaine Roman Josi, toujours blessé, l'équipe du Tennessee a subi sa cinquième défaite consécutive, s'inclinant 6-3 face aux New York Rangers.

Les plus lus

«Vladimir Poutine n’a pas les moyens de ses ambitions»
Un animal effrayant découvert en Australie
Il inscrit un but complètement fou en pleine tempête de neige
Emoi en Saône-et-Loire : un «choc frontal» fait plusieurs morts
Genève : un célèbre portrait royal corrigé après une découverte surprenante !
«Moi j'ai une image de brute» - Jean-Luc Mélenchon embarrassé