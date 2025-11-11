Première défaite à domicile en huit matches pour New Jersey. Les Devils se sont inclinés 3-2 ap malgré deux points de Timo Meier.

Keystone-SDA ATS

Dès la 3e minute, l'Appenzellois a ouvert le score en power-play pour son 5e but de la saison. Menés 2-1, les Devils ont dû attendre la toute fin de la troisième période pour égaliser par Simon Nemec. Meier a offert un deuxième assist sur cette réussite tombée à cinq secondes de la sirène.

Il n'a fallu que 77 secondes de prolongation pour que Mathew Barzal ne trouve l'ouverture. Avec près de 25 minutes de glace, Nico Hischier a été l'attaquant le plus utilisé. Il termine toutefois sans point, comme Jonas Siegenthaler qui a même eu droit à 16 secondes d'avantage numérique.

Nashville ne parvient toujours pas à trouver son rythme. Sans son capitaine Roman Josi, toujours blessé, l'équipe du Tennessee a subi sa cinquième défaite consécutive, s'inclinant 6-3 face aux New York Rangers.