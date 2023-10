La saison 2023/24 de NHL a démarré de manière idéale pour les ambitieux Devils et leur colonie suisse. New Jersey s'est imposé 4-3 face à Detroit jeudi à Newark, grâce notamment aux trois assists de Jonas Siegenthaler.

Le défenseur zurichois ne fait certes pas partie des trois étoiles de cette rencontre, attribuées à ses coéquipiers Jack Hughes (2 buts), Vitek Vanecek (32 arrêts) et Dougie Hamilton (1 but, le 3-2). Mais il a signé un nouveau record personnel avec ces trois mentions d'assistance, obtenues sur le 2-1, le 3-2 et le 4-2.

Jonas Siegenthaler, qui a terminé le match avec un bilan de +2, est le seul Suisse à s'être illustré sur le plan comptable. Nico Hischier et Timo Meier – lequel a vu son but du patin de la 27e justement annulé – sont restés muets, Akira Schmid s'étant quant à lui contenté de «chauffer» le banc. Le portier bernois pourrait bien être titularisé vendredi face aux Coyotes de Janis Moser.

Nashville débloque son compteur

Battus 5-3 par Tampa Bay mardi pour leur premier match, les Predators ont par ailleurs débloqué leur compteur en dominant Seattle 3-0. Crédité de trois tirs cadrés dans une partie où il a son temps de glace a dépassé les 23 minutes, le capitaine de Nashville Roman Josi attend toujours son premier point de la saison.

ATS