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NHL Les Devils mettent fin à la série de Nashville, doublé de Hischier

ATS

27.3.2026 - 08:50

Un doublé de Nico Hischier a permis aux New Jersey Devils de mettre fin à la série de victoires de Nashville.

Keystone-SDA

27.03.2026, 08:50

27.03.2026, 10:52

Les Devils sont allés s'imposer 4-2, grâce également à un dernier but inscrit par Timo Meier et à deux assists de Jonas Siegenthaler. Hischier avait déjà été le «bourreau» des Predators lors du précédent duel remporté 3-2 ap à fin janvier, à domicile, en scorant après 42 secondes dans la prolongation.

Jeudi soir, le Valaisan a marqué le 2-0 au milieu du 2e tiers et le 3-2 à 6 minutes du terme de la rencontre, en supériorité numérique. Meilleur buteur de son équipe, il compte 26 réussites cette saison.

Meier a scellé le score en inscrivant le 4-2 dans la cage vide à 33 secondes de la sirène finale. Troisième Suisse des Devils, Siegenthaler s'est fait l'auteur de deux assists, pour la deuxième fois d'affilée.

Malgré cette victoire, sa cinquième sur les six derniers matches, New Jersey est mal barré dans la course aux play-off. A onze matches du terme de la saison régulière, l'équipe compte 11 points de retard sur la 8e et dernière place qualificative dans la Conférence Est.

Nashville en revanche devrait pouvoir passer l'épaule. La formation de Roman Josi – qui n'a pas inscrit de point jeudi – occupe la 8e place à l'Ouest. Elle avait gagné ses cinq rencontres précédentes.

Les Golden Knights de Vegas d'Akira Schmid (gardien remplaçant jeudi) sont également dans le coup pour les séries finales (7es à l'Ouest) malgré leur défaite 4-3 après prolongation, devant leur public, contre Edmonton.

Les Blues de Saint-Louis de Pius Suter s'accrochent toujours, après leur succès 2-1 ap chez eux contre San José, qui les rapproche à 6 points des Predators au classement. Kurashev (une nouvelle fois surnuméraire chez les Sharks) n'a pas joué, contrairement à Suter.

Déjà qualifiés pour les play-off, les Dallas Stars de Lian Bichsel ont subi un quatrième revers d'affilée (2-1 à New York contre les Isles). Tampa Bay (avec Janis Moser) s'est incliné chez lui contre Seattle 4-3 ap mais reste 3e de la Conférence Est.

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