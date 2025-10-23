Le début de saison rêvé des New Jersey Devils se poursuit. La franchise du trio suisse Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler gagne pour la sixième fois consécutive en NHL.

Keystone-SDA ATS

La victoire 4-1 contre le Wild du Minnesota est une nouvelle preuve que les Devils sont bien entrés dans la nouvelle phase après leur défaite initiale contre les Carolina Hurricanes. Il s'agit de la plus longue série victorieuse de New Jersey depuis leurs 13 succès d'affilée au début de la saison 2022/23.

Timo Meier a délivré sa quatrième passe décisive de l'exercice 2025/26 sur le 3-0 d'Arseni Grizjuk en début de troisième période durant un powerplay. Jonas Siegenthaler a lui aussi effectué son premier assist du championnat sur le quatrième goal. Le Zurichois a servi Jesper Bratt, qui a marqué d'un tir dans la cage vide. Le capitaine valaisan des Devils Nico Hischier n'a lui pas marqué de points, son total de la saison se monte pour l'heure à deux buts et quatre assists.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les San Jose Sharks, qui n'ont toujours pas gagné, se rendront à Newark avec le Suisse Philipp Kurashev.