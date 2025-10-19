Les «Swiss Devils» sont en forme en ce début de saison de NHL. New Jersey a battu Edmonton 5-3 samedi, grâce notamment à deux assists de son capitaine valaisan Nico Hischier, pour cueillir son quatrième succès d'affilée.

Keystone-SDA ATS

La franchise de Newark n'avait pas connu de série victorieuse aussi longue depuis le mois de janvier 2023 (cinq victoires consécutives à cette époque). Son seul revers dans cet exercice 2025/26 a été enregistré lors de son premier match, sur la glace des Carolina Hurricanes.

Nico Hischier a été crédité d'un assist sur le 2-0 (37e), marqué par Jesper Bratt en supériorité numérique, puis sur le 5-2 (59e), inscrit par Dawson Mercer dans la cage vide. Son compère Timo Meier, auteur d'au moins un point dans les trois matches précédents, est resté «muet» samedi, tout comme Jonas Siegenthaler.

Nino Niederreiter s'est également fait l'auteur de 2 points samedi. L'attaquant grison a réussi 1 but et 1 assist dans un match remporté 4-1 par les Winnipeg Jets, qui ont décroché face aux Nashville Predators de Roman Josi un quatrième succès d'affilée également. «El Nino» en est déjà à 5 points cette saison.

Le deuxième «derby» suisse de la soirée a vu les St. Louis Blues de Pius Suter battre les Dallas Stars de Lian Bichsel 3-1. Suter a scellé le score dans un filet désert à 1'01 de la fin, alors que Bichsel a signé son premier assist de la saison sur le but de l'espoir (le 2-1) inscrit par Mikka Rantanen à la 58e.

Un 4e but pour Fiala

Kevin Fiala s'est aussi illustré, en vain. L'attaquant saint-gallois a permis aux Kings d'arracher la prolongation face aux Hurricanes en inscrivant son quatrième but de la saison à la 52e (3-3). Mais L.A. a cédé en «overtime» pour concéder une quatrième défaite d'affilée, Carolina s'offrant un cinquième succès en cinq sorties.