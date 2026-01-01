  1. Clients Privés
Hockey sur glace Les Devils renouent avec la victoire

ATS

1.1.2026 - 07:01

Nico Hischier (à droite) et les Devils ont renoué avec la victoire mercredi
Nico Hischier (à droite) et les Devils ont renoué avec la victoire mercredi
ATS

Les Devils ont conclu 2025 en renouant avec la victoire mercredi en NHL.

Keystone-SDA

01.01.2026, 07:01

New Jersey, qui restait sur trois défaites consécutives, est allé s'imposer 3-2 sur la glace des Columbus Blue Jackets grâce notamment à 3 points de son trio suisse.

Cette rencontre avait pourtant bien mal commencé pour les Devils: battus 4-0 la veille à Toronto, ils se sont retrouvés menés 2-0 après 33'41. Mais ils ont renversé la vapeur dans le troisième tiers en marquant trois buts en 1'56 de jeu, dont le 11e de la saison de leur capitaine Nico Hischier.

Le centre valaisan a inscrit le 2-1 après 42'49 en redirigeant un tir de Luke Hughes pour mettre fin à une disette personnelle de 13 matches sans but marqué. Ses compatriotes Jonas Siegenthaler et Timo Meier ont quant à eux été crédités d'un assist sur le 2-2 signé Arseny Gritsyuk 55 secondes plus tard. C'est le défenseur Luke Hughes qui a marqué le 3-2 après 44'45.

Janis Moser s'est lui aussi illustré mercredi soir. Le défenseur seelandais de Tampa Bay a inscrit son 4e but de la saison dans un match gagné 4-3 après prolongation par le Lightning sur la glace des Ducks d'Anaheim. Il a ouvert la marque d'un tir précis après 13'30, Tampa Bay forçant finalement la décision après 2'47 en «overtime» sur une réussite de Darren Raddysh.

