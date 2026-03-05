  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NHL Les Devils retrouvent la lumière et rêvent de play-off

ATS

5.3.2026 - 07:13

Les Devils n'ont peut-être pas dit leur dernier mot dans la course aux play-off de NHL. New Jersey a en effet cueilli mercredi sa troisième victoire d'affilée en battant Toronto.

Keystone-SDA

05.03.2026, 07:13

05.03.2026, 07:22

La franchise de Newark s'est imposée 4-3 aux tirs au but face aux Maple Leafs, qui en sont pour leur part à cinq défaites consécutives. Timo Meier a inscrit un but pour les Devils, son capitaine Nico Hischier réussissant quant à lui deux assists.

L'Appenzellois a inscrit le 1-1 à la 8e minute, profitant d'une offrande du Valaisan pour signer sa 17e réussite de la saison et la troisième dans ses cinq derniers matches. Nico Hischier a également été crédité d'un assist sur le 2-2 d'Arseny Gritsyuk à la 27e et affiche désormais 45 points à son compteur personnel.

Les Devils n'ont rien lâché dans cette partie, qu'ils ont largement dominée (47 tirs cadrés à 27). Menés trois fois au score, ils ont égalisé à 3-3 à 2'21 de la fin du temps réglementaire avant de forcer la décision dans le «shootout».

New Jersey, qui alignait également son défenseur zurichois Jonas Siegenthaler mercredi, devra sortir le grand jeu dans ses 20 derniers matches de saison régulière pour disputer les play-off. Les Devils accusent 11 points de retard sur les Islanders, 3es de la Metropolitan Division, et 9 sur Boston, 8e de la Conférence Est.

La tâche des Blues de Pius Suter s'annonce également bien complexe. St. Louis, qui a battu Seattle 3-2 mercredi pour cueillir un troisième succès dans ses quatre dernières sorties, est à 12 points d'une place en play-off. Et les Blues ont cédé leur meilleur défenseur Colton Parayko à Buffalo à deux jours de la fin du mercato.

Les plus lus

«On voit là encore la naïveté des politiciens européens»
Pourquoi les avions militaires américains évitent de survoler la Suisse
Alain Berset : «Ce scénario pourrait amener au pire»
Le «divorce alpin», un phénomène qui inquiète
Une écurie de F1 menacée de ne pas disputer tout le GP d’Australie
Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements