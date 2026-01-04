  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NHL Les Devils s’appuient sur leurs leaders suisses

ATS

4.1.2026 - 08:33

Les Suisses Timo Meier et Nico Hischier ont mené les New Jersey Devils à une victoire 4-1 contre Utah en marquant chacun leur douzième but de la saison en NHL.

Keystone-SDA

04.01.2026, 08:33

04.01.2026, 08:40

Contre les Utah Mammoth, Timo Meier a marqué le 2-0 en première période et le capitaine Nico Hischier le 3-0 en milieu de rencontre. Les Devils sont toujours en quête d'une qualification en play-off et ont enchaîné une deuxième victoire d'affilée après une série de onze défaites en quinze matches.

De son côté, Tampa Bay n'a aucun souci à se faire pour la poursuite de sa saison. Le Lightning, du défenseur seelandais Janis Moser, est actuellement la meilleure équipe de Conférence Est et a fêté une septième victoire consécutive à San Jose (sans Philip Kurashev, blessé) en s'imposant 7-3.

Succès pour Josi et Fiala

Dans la nuit de samedi à dimanche, les Predators de Nashville menés par leur capitaine suisse Roman Josi (4-3 à Calgary) et les Kings de Los Angeles de Kevin Fiala ont également été victorieux: lors du succès 5-4 contre Minnesota Wild, le Saint-Gallois a servi une passe décisive.

Enfin, la situation est de plus en plus inquiétante pour les Winnipeg Jets, chez qui Nino Niederreiter a repris du service après avoir regardé le dernier match depuis les tribunes. La défaite 4-2 à Ottawa est la cinquième de suite pour les Canadiens. Le vainqueur de la qualification de l'an dernier occupe actuellement la dernière place en Conférence Ouest et compte déjà neuf points de retard sur la dernière place qualificative en play-off.

Les plus lus

Hôpital de Sion : des journalistes auraient tenté d’entrer dans les chambres
Une journée de deuil national pour les victimes de Crans-Montana
Suivez le slalom dames en direct
Réactions à l'attaque des Etats-Unis contre le Venezuela
Le président vénézuélien Maduro est arrivé sur le sol américain
La commune de Crans-Montana se porte partie civile