Les Suisses Timo Meier et Nico Hischier ont mené les New Jersey Devils à une victoire 4-1 contre Utah en marquant chacun leur douzième but de la saison en NHL.

Keystone-SDA ATS

Contre les Utah Mammoth, Timo Meier a marqué le 2-0 en première période et le capitaine Nico Hischier le 3-0 en milieu de rencontre. Les Devils sont toujours en quête d'une qualification en play-off et ont enchaîné une deuxième victoire d'affilée après une série de onze défaites en quinze matches.

De son côté, Tampa Bay n'a aucun souci à se faire pour la poursuite de sa saison. Le Lightning, du défenseur seelandais Janis Moser, est actuellement la meilleure équipe de Conférence Est et a fêté une septième victoire consécutive à San Jose (sans Philip Kurashev, blessé) en s'imposant 7-3.

Succès pour Josi et Fiala

Dans la nuit de samedi à dimanche, les Predators de Nashville menés par leur capitaine suisse Roman Josi (4-3 à Calgary) et les Kings de Los Angeles de Kevin Fiala ont également été victorieux: lors du succès 5-4 contre Minnesota Wild, le Saint-Gallois a servi une passe décisive.

Enfin, la situation est de plus en plus inquiétante pour les Winnipeg Jets, chez qui Nino Niederreiter a repris du service après avoir regardé le dernier match depuis les tribunes. La défaite 4-2 à Ottawa est la cinquième de suite pour les Canadiens. Le vainqueur de la qualification de l'an dernier occupe actuellement la dernière place en Conférence Ouest et compte déjà neuf points de retard sur la dernière place qualificative en play-off.