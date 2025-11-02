  1. Clients Privés
Hockey sur glace Les Devils se reprennent, Kurashev signe un doublé

ATS

2.11.2025 - 06:53

Nico Hischier (13) est félicité par ses équipiers après avoir ouvert la marque face aux Kings
Nico Hischier (13) est félicité par ses équipiers après avoir ouvert la marque face aux Kings
ATS

Battus lors de leurs deux précédentes sorties, les «Swiss Devils» ont renoué avec la victoire samedi en NHL en allant s'imposer 4-1 sur la glace des Los Angeles Kings de Kevin Fiala.

Keystone-SDA

02.11.2025, 06:53

Philipp Kurashev s'est quant à lui montré décisif pour les San Jose Sharks en signant un doublé face à Colorado.

Le capitaine Nico Hischier a montré la voie à suivre pour New Jersey, qui a cueilli samedi son neuvième succès de la saison en 12 sorties. Le centre valaisan a ouvert la marque après 1'22 en déviant un tir de Luke Hughes pour sa 3e réussite dans ce championnat, la première après une disette de sept matches.

Jonas Siegenthaler s'est également distingué avec une passe décisive sur le 3-0 signé Dawson Mercer en infériorité numérique à la 44e, alors que Timo Meier est resté discret. L'homme du match fut Jacob Markström, auteur de 43 arrêts ainsi que d'un assist sur le 4-1 marqué par Mercer dans une cage vide.

Philipp Kurashev a pour sa part réussi un doublé samedi, son premier depuis le mois de mars 2024. L'attaquant bernois a offert la victoire aux Sharks face à l'Avalanche du Colorado (3-2 ap) en inscrivant son 5e but de la saison après 1'48 en «overtime». Il a été désigné troisième étoile du match, la première revenant au portier de San Jose Yaroslav Askarov (37 parades).

