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NHL Révolution de palais chez les «Swiss Devils»

ATS

7.4.2026 - 10:36

Les Devils ont viré leur manager général Tom Fitzgerald, a annoncé l'équipe des Suisses Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler lundi. New Jersey ne possède plus qu'un infime espoir de disputer les play-off de NHL.

Tom Fitzgerald n'est plus le manager des Devils.
Tom Fitzgerald n'est plus le manager des Devils.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.04.2026, 10:36

07.04.2026, 10:43

Tom Fitzgerald, qui occupait ce poste depuis janvier 2020, n'est pas parvenu à ramener la franchise de Newark vers les sommets espérés. New Jersey a certes établi un record de points pour la franchise en saison régulière en 2022/23 (112), mais les Devils n'ont disputé que deux fois les play-off depuis son arrivée (2023, 2025) pour une seule série remportée (en 2023).

La pression a été de plus en plus forte sur ses épaules durant un championnat 2025/26 décevant. Auteurs d'un début d'exercice remarquable (huit succès dans leurs neuf premiers matches), les Devils ont vécu un automne et un début d'hiver bien compliqué. Ils sont pour l'heure à sept points d'une place en play-off, alors qu'il ne leur reste que cinq matches à jouer en saison régulière.

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