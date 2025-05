Les Etats-Unis ont battu l'Allemagne 6-3 samedi à Herning dans le groupe B du championnat du monde. Mais les Américains ont une nouvelle fois joué à se faire peur.

Keystone-SDA ATS

Cette Team USA ne retient pas les leçons. Après avoir laissé filer un avantage de quatre buts mercredi face à la Norvège, les hommes du coach Ryan Warsofsky ont galvaudé une avance de trois buts face aux Allemands. Mais ils ont pu forcer la décision dans le temps réglementaire, après avoir égaré 1 point face à la Norvège.

Les Etats-Unis, qui menaient 3-0 après 14'17, ont vu l'Allemagne égaliser à 3-3 à la 36e après avoir concédé deux buts en l'espace de 48 secondes. Dominateurs (44 tirs cadrés, contre 21 pour leurs adversaires), ils ont logiquement repris l'avantage à la 45e sur un but en supériorité numérique de Conor Garland.

L'Allemagne, qui restait sur une lourde défaite face à la Suisse jeudi (5-1), n'est pas parvenue à combler ce handicap et a concédé un cinquième but fatal à la 57e. La troupe de Harold Kreis en reste à 9 points et pourrait bien devoir jouer sa place en quarts de finale lors de son dernier match de poule mardi face au Danemark.

La Finlande a, comme les USA, pris une option sur une place en quarts de finale en battant la Lettonie 2-1 à Stockholm pour signer son quatrième succès en cinq sorties dans la poule A. Le défenseur des Zurich Lions Mikko Lehtonen a inscrit le but de la sécurité, le 2-0, à la 51e à 5 contre 4.