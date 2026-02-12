  1. Clients Privés
JO 2026 - Hockey sur glace L’Oncle Sam lance son tournoi tambour battant

ATS

12.2.2026 - 23:56

Les Etats-Unis ont parfaitement lancé leur tournoi olympique en venant à bout de la Lettonie 5-1 jeudi à Milan. Après une entame frustrante, la sélection de Mike Sullivan a pris le match à son compte.

Les Etats-Unis maitrisent la Lettonie
Les Etats-Unis maitrisent la Lettonie
Keystone

Keystone-SDA

12.02.2026, 23:56

Dans une première période à rebondissements, les Américains ont ouvert la marque dès la 6e par l'attaquant Brady Tkachuk, qui a remporté les deux dernières Coupes Stanley avec les Florida Panthers. Puis, Auston Matthews et ses coéquipiers ont vu leur marche en avant contrariée par les Lettons, qui ont fait valoir deux coach's challenge pour annuler autant de réussites américaines, et qui se sont même payé le luxe d'égaliser à la 8e grâce à Renars Krastebergs.

JO 2026 - Hockey sur glace. Avertissement aux Helvètes : le Canada sort les muscles face aux Tchèques

JO 2026 - Hockey sur glaceAvertissement aux Helvètes : le Canada sort les muscles face aux Tchèques

Dans le 2e tiers, Brock Nelson a redonné l'avantage aux siens à la faveur d'un doublé (31e/40e), et Tage Thompson a encore trompé en backhand le portier letton Elvis Merzlikins lors du 3-1 à la 38e. Le capitaine Matthews a encore salé l'addition en marquant le 5-1 à la 53e en «powerplay».

JO 2026 - Hockey sur glace. La Suisse bat son voisin français sans feu d'artifice

JO 2026 - Hockey sur glaceLa Suisse bat son voisin français sans feu d'artifice

Dans l'autre rencontre du groupe C, les Allemands ont vaincu leur voisin danois 3-1, notamment grâce à un doublé de l'attaquant des Ottawa Senators Tim Stutzle. Les Etats-Unis, dont la sélection n'a plus remporté de médaille olympique depuis l'édition de Vancouver en 2010, affronteront le Danemark samedi (21h10) et l'Allemagne dimanche (21h10).

