Pour son troisième match du Mondial à Herning, la Suisse se frotte lundi (16h20) aux Etats-Unis. Une équipe américaine qui impressionne avec un contingent presque entièrement estampillé NHL.

Toute l'équipe américaine est redoutable. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les noms ne sont pas aussi ronflants que ceux du Canada avec Sidney Crosby, Nathan MacKinnon ou encore Marc-André Fleury, mais cette formation américaine se présente tout de même avec 22 joueurs de NHL et trois garçons de NCAA. Mais sur ces trois jeunes, deux sont des choix de première ronde à la draft.

Autant dire que cette équipe des Etats-Unis possède tous les atouts pour ennuyer la Suisse. Aux buts, les Américains peuvent compter sur Jeremy Swayman. Le portier de Boston avait fait le malheur des attaquants suisses en quarts de finale à Helsinki en 2022 lors d'un succès 3-0 des USA. Mais le coach Ryan Warsofsky fera peut-être jouer Joey Daccord, lui l'Américain aux racines helvétiques par sa maman fribourgeoise, lui le fils de Brian Daccord, ancien portier d'Ambri et de Fribourg.

En défense, les regards seront tournés vers Zach Werenski et ses 82 points en 81 matches. L'arrière de Columbus peut avaler de grosses minutes. Parmi les autres joueurs importants, impossible de ne pas mentionner Clayton Keller. L'ancien coéquipier de Janis Moser en Arizona a connu une saison à 90 points. Attention également à Tage Thompson, formidable buteur de Buffalo qui a déjà dépassé par deux fois les 40 buts en saison régulière.

Et bien entendu, ces joueurs sont entourés par de jeunes éléments de NHL qui peuvent tous prendre un match à leur compte. A la Suisse d'être très vigilante.

Du côté de Patrick Fischer, il s'agira de savoir comment le sélectionneur va gérer l'arrivée de Kevin Fiala. Va-t-il l'aligner au côté de Nico Hischier et Timo Meier et ainsi sacrifier Tyler Moy qui fut excellent contre les Danois? Ou le Zougois va-t-il bousculer ses lignes 2 ou 3 en intégrant la star des Kings et bouger des joueurs comme Riat ou Hofmann dans l'alignement? Pour les réponses, il conviendra d'attendre une heure avant le match lorsque la composition sortira.