Sierre n'est pas parvenu à classer l'affaire en quatre matches en quarts de finale des play-off de Swiss League. Les joueurs de Chris McSorley se sont inclinés 6-3 mardi sur la glace des GCK Lions, qui ne sont ainsi plus menés que 3-1 dans la série.

Sierre manque le coche, les GCK Lions restent en vie (images d’archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Un doublé de l'attaquant finlandais Jarno Kärki (12e 1-0, 20e 2-0) a permis à l'équipe-ferme des Zurich Lions de prendre rapidement les commandes. Les GCK Lions ont même «chassé» le gardien sierrois Thibault Fatton, remplacé à la 27e (à 4-0) après avoir encaissé deux buts en l'espace de 50 secondes.

La Chaux-de-Fonds a pour sa part subi une deuxième défaite d'affilée face à Coire, qui a écrasé le HCC 7-2 dans les Grisons pour revenir à 2-2 dans la série. Bâle a également égalisé à 2-2 face à Viège, en gagnant 3-1 en terre rhénane mardi. Enfin, Olten a fait le break face à Thurgovie (3-1) en s'imposant 2-1 mardi au Kleinholz.