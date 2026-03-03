  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Swiss League Les GCK Lions repoussent l’échéance face à Sierre

ATS

3.3.2026 - 22:35

Sierre n'est pas parvenu à classer l'affaire en quatre matches en quarts de finale des play-off de Swiss League. Les joueurs de Chris McSorley se sont inclinés 6-3 mardi sur la glace des GCK Lions, qui ne sont ainsi plus menés que 3-1 dans la série.

Sierre manque le coche, les GCK Lions restent en vie (images d’archives).
Sierre manque le coche, les GCK Lions restent en vie (images d’archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.03.2026, 22:35

Un doublé de l'attaquant finlandais Jarno Kärki (12e 1-0, 20e 2-0) a permis à l'équipe-ferme des Zurich Lions de prendre rapidement les commandes. Les GCK Lions ont même «chassé» le gardien sierrois Thibault Fatton, remplacé à la 27e (à 4-0) après avoir encaissé deux buts en l'espace de 50 secondes.

La Chaux-de-Fonds a pour sa part subi une deuxième défaite d'affilée face à Coire, qui a écrasé le HCC 7-2 dans les Grisons pour revenir à 2-2 dans la série. Bâle a également égalisé à 2-2 face à Viège, en gagnant 3-1 en terre rhénane mardi. Enfin, Olten a fait le break face à Thurgovie (3-1) en s'imposant 2-1 mardi au Kleinholz.

Les plus lus

Iran : Pékin hausse le ton contre Trump, mais se garde bien d'intervenir
Jacuzzi, visage flouté : Bill Clinton contraint de s'expliquer sur une photo troublante
La communauté «Make America Great Again» a du mal à suivre
Ce que l’on sait du bombardement présumé d’une école en Iran
L’ancienne impératrice d’Iran exhorte : «L’avenir de l’Iran doit être dicté par ses citoyens»
Un point de plus, mais toujours pas de déclic pour Servette