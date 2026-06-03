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NHL Les Golden Knights remportent le premier acte de la finale

ATS

3.6.2026 - 08:32

Las Vegas a remporté mardi le premier match de la finale de la Coupe Stanley. Les Golden Knights ont battu Carolina 5-4 grâce à un but de Tomas Hertl à 3'24 du terme.

Keystone-SDA

03.06.2026, 08:32

Cette finale apparaissait fortement indécise et cette première rencontre a confirmé cela. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup, avant que le Tchèque Tomas Hertl n'offre la victoire à Vegas à la 57e d'un tir du poignet imparable pour le gardien des Canes Frederik Andersen.

Carolina avait toutefois bien commencé, menant 2-0 après 12 minutes et un doublé de Nikolaj Ehlers. Mais les Knights ont renversé la vapeur, prenant l'avantage 3-2, puis 4-3 et finalement 5-4 grâce à Hertl. Le défenseur Shea Theodore (un but, deux assists) et le centre Brett Howden (un but, un assist) se sont également illustrés dans ce premier acte.

Grâce à ce succès, l'incroyable forme de Vegas sous la direction de John Tortorella se poursuit. Depuis son arrivée à la barre, le coach américain présente un bilan de 20 victoires pour 5 défaites seulement. Dans ces play-off, ce succès est également le septième consécutif pour la franchise du Nevada.

Les Hurricanes, qui abordent cette finale en tant que deuxième meilleure équipe de la saison régulière et qui n'avaient perdu qu'un seul match jusqu'ici dans ces séries, perdent donc l'avantage de la glace. La formation dirigée par Rod Brind'Amour aura l'occasion de rebondir dès jeudi, à nouveau chez lui à Raleigh.

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