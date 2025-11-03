  1. Clients Privés
NHL Les Helvètes de New Jersey grimacent

ATS

3.11.2025 - 08:06

Les Devils et leur trio suisse se sont inclinés 4-1 dimanche à Anaheim pour subir une troisième défaite dans leurs quatre dernières parties.

Keystone-SDA

03.11.2025, 08:06

03.11.2025, 08:48

New Jersey garde néanmoins la tête de la Metropolitan Division. La soirée fut compliquée pour Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler. Meier a certes délivré son 7e assist de la saison sur le 3-1, signé Jack Hughes à la 48e. Mais l'Appenzellois a terminé le match avec un différentiel de -3, le même que son capitaine Nico Hischier. Siegenthaler s'en est un peu mieux sorti (-1).

Philipp Kurashev a également connu la défaite avec San Jose, qui s'est incliné 3-2 aux tirs au but face aux Detroit Red Wings. L'attaquant bernois a signé la passe décisive sur le 1-1 de Jeff Skinner après 49'' de jeu au troisième tiers pour son 9e point de la saison, le 8e sur les cinq derniers matches.

No 1 de la dernière draft, Matthew Schaefer a par ailleurs établi un record de précocité dimanche. L'arrière des New York Islanders est devenu, à 18 ans et 2 mois, le plus jeune défenseur de l'histoire de la NHL à signer un doublé. Il a notamment inscrit le 2-2 d'un match gagné 3-2 par les Isles face à Columbus, à 1'07 de la fin.

