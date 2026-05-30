  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NHL En finale, les Hurricanes effacent deux décennies d'attente

ATS

30.5.2026 - 08:28

Les Hurricanes se sont qualifiés pour la finale de la Coupe Stanley ce vendredi. A domicile, Carolina a surclassé les Canadiens de Montréal 6-1 et remporte la finale de Conférence Est de NHL 4-1.

Keystone-SDA

30.05.2026, 08:28

Dès mardi, les Canes accueilleront les Golden Knights de Las Vegas pour la finale des play-off de NHL. Ils disputeront leur première finale depuis 20 ans, date de leur dernier sacre.

NHL. Carolina à deux doigts de la finale de la Coupe Stanley

NHLCarolina à deux doigts de la finale de la Coupe Stanley

Samedi, les hommes de Rod Brind’Amour n'ont guère laissé de place au suspense, menant déjà 3-0 au terme du premier tiers. Faute de révolte des Canadiens, Cole Caufield s'est contenté de sauver l'honneur en inscrivant l'unique but de Montréal à la 51e.

Un 4e Suisse vainqueur de la Coupe Stanley?

Il y aura un protagoniste suisse lors de cette finale. Bien qu'il ne figure pas dans l'effectif de play-off des Golden Knights, le Bernois Akira Schmid pourrait devenir le 4e Suisse à remporter le titre, après David Aebischer, Martin Gerber et Mark Streit.

NHL. Vegas composte son billet pour la finale de la Coupe Stanley

NHLVegas composte son billet pour la finale de la Coupe Stanley

Afin d'être considéré comme un vainqueur de la Coupe Stanley à part entière, il faut avoir été sur la feuille de match lors de la moitié de la saison régulière, soit 41 rencontres. Schmid a figuré sur 75 feuilles de match avec Las Vegas, et a été en action lors de 34 matches, remportant 16 de ces rencontres avec un taux d'arrêts de 89,3 %.

Les plus lus

Derrière les records de l'Everest, une montagne qui suffoque sous les alpinistes et les déchets
Comment Poutine espère vaincre la mort
«Ces trucs doivent disparaître» : les bâches dans le collimateur des joueurs
Les artistes désertent à la chaîne les célébrations des 250 ans à la Maison-Blanche
Paris secoué : Djokovic prend la porte après un duel titanesque !
Kennedy Center : désavoué en justice, Trump fait volte-face