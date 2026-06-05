  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NHL Les Hurricanes égalisent face aux Golden Knights en finale

ATS

5.6.2026 - 07:56

Vaincu chez elle lors du premier acte, Carolina a égalisé jeudi en finale de la Coupe Stanley face à Las Vegas. Un but de Seth Jarvis en prolongation a permis aux Canes de l'emporter (4-3 ap).

Keystone-SDA

05.06.2026, 07:56

05.06.2026, 08:02

Si les locaux avaient mené 2-0 avant de s'incliner lors de la première rencontre, c'est l'inverse qui s'est produit cette fois-ci. Grâce à un doublé de Brett Howden (ses 12e et 13e réussites dans ces play-off), Vegas, toujours sans Akira Schmid surnuméraire, abordait pourtant le troisième tiers en ayant fait le break.

Mais dans l'ultime période, les hommes de Rod Brind'Amour ont renversé le match, marquant trois fois en cinq minutes pour prendre l'avantage 3-2. Alors qu'ils pensaient tenir la victoire, le capitaine des Golden Knights Mark Stone a envoyé tout le monde en prolongation avec un but à 1'21 de la sirène.

Héros du premier match après avoir inscrit le but victorieux, Tomas Hertl a cédé son costume à Seth Jarvis dans ce deuxième acte. Pénalisé, le Tchèque a vu le centre des Canes inscrire le but décisif en power-play, à la 64e.

NHL. Les Golden Knights remportent le premier acte de la finale

NHLLes Golden Knights remportent le premier acte de la finale

Carolina, qui affiche un bilan de six victoires en autant de prolongations disputées depuis le début des séries, égalise donc à 1-1 dans cette finale. Les deux équipes se retrouveront dans la nuit de samedi à dimanche pour l'acte 3, le premier dans le Nevada.

Les plus lus

Audition de confrontation entre Jacques et Jessica Moretti
Voici comment Terence Hill fait son grand retour en Suisse
Japon : un ours «extrêmement intelligent» recherché après des attaques
Le nouveau «Scary Movie» veut mettre K.O. la «cancel culture»
Poutine attendu sur l'économie en berne à Saint-Pétersbourg
La Broye : Plusieurs structures d’accueil et écoles font face à une série de cas de gale