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NHL Les Hurricanes prennent la main face à Montréal

ATS

26.5.2026 - 07:50

Carolina a pris la main dans la finale de la Conférence Est de NHL. Vainqueurs 3-2 après prolongation lundi à Montréal, les Hurricanes mènent 2-1 dans une série qu'ils avaient entamée sur une défaite à domicile.

Keystone-SDA

26.05.2026, 07:50

26.05.2026, 08:03

C'est Andrei Svechnikov qui a donné la victoire aux Canes, après 14'06 en «overtime». Carolina, qui n'a jamais été mené au score lundi, affiche un bilan de cinq victoires pour aucune défaite en prolongation dans ces play-off 2026.

La franchise de Raleigh a survolé les débats lundi, comme elle l'avait fait deux jours plus tôt dans un duel également gagné 3-2 après prolongation. Les Hurricanes ont réussi pas moins de 38 tirs cadrés, dont 7 pour l'auteur du 2-1 Taylor Hall, contre seulement 13 pour Montréal (et 1 seul en «overtime").

Les Canadiens, qui n'avaient déjà cadré que 12 tirs dans le match 2 (26 pour Carolina), ont trouvé les ressources pour recoller à deux reprises au score sur des réussites de Mike Matheson (16e, 1-1) et Lane Hutson (25e, 2-2). Shayne Gottisbehere avait ouvert la marque pour Carolina après 8'24.

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