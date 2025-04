Vainqueur de la saison régulière à l'Ouest, Winnipeg a entamé idéalement dans son quart de finale de Conférence en NHL. Les Jets de Nino Niederreiter ont battu les St. Louis Blues 5-3 samedi.

Keystone-ATS Gregoire Galley

Les Jets ont forcé la décision dans l'ultime période, alors qu'ils étaient menés 3-2 à l'issue du deuxième tiers-temps. Kyle Connor a inscrit le «game winning goal», le 4-3, à 1'36 de la fin, Adam Lowry scellant quant à lui le score dans la cage vide 43 secondes plus tard.

Egalement auteur de deux assists, Kyle Connor a été désigné première étoile de cette partie, dans laquelle le portier des Jets Connor Hellebuyck a fait face à 17 tirs cadrés seulement. L'attaquant grison Nino Niederreiter est resté «muet» dans le camp de Winnipeg, terminant avec un bilan neutre.

La soirée fut plus compliquée pour Lian Bichsel et Dallas. Les Stars se sont inclinés 5-1 à domicile face à l'Avalanche du Colorado, leur défenseur soleurois affichant un différentiel de -2 après n'avoir été aligné que durant 11'51. L'homme du match fut le centre de Colorado Nathan MacKinnon, auteur de 2 buts et 1 assists.