NHL Les Jets de Niederreiter ont retrouvé un second souffle

ATS

16.1.2026 - 08:27

En NHL, les Winnipeg Jets vont mieux. Après onze défaites consécutives, l'équipe de Nino Niederreiter a remporté sa quatrième victoire d'affilée en s'imposant 6-2 face au Minnesota Wild.

Keystone-SDA

16.01.2026, 08:27

16.01.2026, 08:39

Niederreiter ne s'est pas franchement illustré dans cette partie avec plus de 13 minutes de jeu et plus de deux minutes en power-play. Son coéquipier Mark Scheifele a lui inscrit un but et délivré 3 assists.

NHL. En feu, Roman Josi joue à nouveau les héros avec Nashville

NHLEn feu, Roman Josi joue à nouveau les héros avec Nashville

Cette série positive permet au club canadien de croire encore aux play-off. Les Jets comptent 43 points et la deuxième et dernière équipe en wild card en a 51 (les Sharks).

NHL. Les Jets de Nino Niederreiter stoppent enfin l’hémorragie

NHLLes Jets de Nino Niederreiter stoppent enfin l’hémorragie

