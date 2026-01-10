  1. Clients Privés
Hockey sur glace Les Jets renouent enfin la victoire

ATS

10.1.2026 - 06:53

Nino Niederreiter (62, à gauche) et les Jets ont mis fin à une série de 11 défaites vendredi
Nino Niederreiter (62, à gauche) et les Jets ont mis fin à une série de 11 défaites vendredi
ATS

Winnipeg a enfin renoué avec la victoire vendredi en NHL. Les Jets de Nino Niederreiter, qui avaient perdu leurs onze derniers matches, ont battu les Kings de Kevin Fiala 5-1 à domicile.

Keystone-SDA

10.01.2026, 06:53

Les Jets n'ont pourtant pas dominé les débats, cadrant moins de tirs (19) que les Kings (24). Mais leur gardien no 2 Eric Comrie, préféré au titulaire Connor Hellebuyck vendredi à Winnipeg, a brillé avec ses 23 arrêts. L'homme du match fut néanmoins Mark Scheifele, auteur d'un doublé.

Nino Niederreiter a quant à lui délivré un assist sur le 1-0, signé Vladislav Namestnikov après 1'31 de jeu. Pour l'attaquant grison aussi, la disette personnelle fut longue: il n'avait pas réussi le moindre point dans ses... 17 précédents matches. Il en est désormais à 16 points cette saison, et 496 au total en saison régulière.

Les Jets affichent toujours le moins bon bilan de la Ligue (37 points en 43 matches) à égalité avec Vancouver. La franchise canadienne accueillera dimanche après-midi les Devils du trio suisse Hischier/Meier/Siegenthaler, autre équipe qui a grandement besoin de points.

