Winnipeg a dominé Dallas 4-1 vendredi dans un duel entre les deux meilleures équipes de la Central Division de NHL. Les Jets de Nino Niederreiter comptent désormais 10 points d'avance sur les Stars.

Keystone-SDA ATS

Dallas, qui évoluait sans son défenseur soleurois Lian Bichsel (malade), a sauvé l'honneur à la 57e minute dans cette rencontre. Les Stars étaient menés 3-0 dès la 27e par les Jets, qui ont gagné cette saison 36 des 37 matches lors desquels ils menaient au score après deux tiers-temps.

Kyle Connor (2 buts, 1 assist) et Mark Scheifele (3 assists) furent les grands artisans du succès de Winnipeg, leaders de la Conférence Ouest avec 96 points soit 2 de plus que la meilleure équipe de la Conférence Est Washington. Nino Niederreiter est quant à lui resté «muet» dans une rencontre où il s'est avant tout illustré en défense (2 tirs bloqués et 3 mises en échec pour le Grison).