  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Patrick Fischer «Les joueurs moyens, qui étaient aussi trop payés, sont remplacés»

ATS

4.9.2025 - 15:57

Patrick Fischer se réjouit de l'augmentation du niveau de la National League. Pour lui, l'impact à long terme de l'augmentation à six étrangers par équipe sur le hockey suisse dépendra de la manière dont les joueurs locaux seront mis en valeur.

Patrick Fischer se réjouit de l'augmentation du niveau de la National League.
Patrick Fischer se réjouit de l'augmentation du niveau de la National League.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.09.2025, 15:57

Lors du dernier championnat du monde au Danemark et en Suède, l'équipe de Suisse s'est montrée moins dépendante des stars de NHL que jamais sur le chemin de sa deuxième médaille d'argent consécutive. «Le niveau en National League a clairement augmenté», confirme Patrick Fischer dans un entretien à Keystone-ATS.

Patrick Fischer. «Content d'être encore en bonne santé et d'avoir la bougeotte à 50 ans»

Patrick Fischer«Content d'être encore en bonne santé et d'avoir la bougeotte à 50 ans»

Les craintes que l'augmentation du contingent d'étrangers (de quatre à six) ait un effet négatif sur les Suisses étaient-elles donc infondées? «Nous sommes convaincus que si nous poussons les joueurs suisses de manière conséquente, une réduction du nombre d'étrangers n'est pas seulement souhaitable, mais aussi possible», répond Fischer.

A court terme et surtout par le passé, le fait que les Suisses se mesurent de manière permanente à des joueurs de classe mondiale en match et à l'entraînement a peut-être aidé l'équipe de Suisse. Surtout depuis que la KHL n'est plus une option pour la plupart des Scandinaves.

Les jeunes Suisses font pression

«Nos jeunes ne profitent pas seulement des étrangers forts, mais aussi des Suisses de haut niveau qui élèvent encore le niveau de la ligue, ajoute Patrick Fischer. Je vois beaucoup de clubs avec un ou deux étrangers dont les places pourraient aussi être occupées par des joueurs suisses.»

Ce qui réjouit en tout cas Fischer, c'est que «ces dernières années, on voit de nouveau arriver plus de jeunes. Les joueurs moyens, qui étaient peut-être aussi un peu trop payés, sont peu à peu remplacés», mais «le scoring reposait fortement sur les joueurs étrangers. Certes, nous avions quelques joueurs suisses qui pouvaient marquer beaucoup de points. Mais nous manquons encore de profondeur dans ce domaine.»

L'obstacle de la finale n'a pas encore été franchi

Est-ce la raison pour laquelle la Suisse n'a marqué aucun but dans les deux finales perdues au Mondial (2024 contre la Tchéquie, 2025 contre les Etats-Unis)? «C'est purement spéculatif», répond Fischer. «Cette année, on a marqué le plus de buts parmi les équipes en lice au championnat du monde. De nombreux joueurs de la ligue suisse ont également apporté leur pierre à l'édifice», rappelle-t-il.

Mondial de hockey. «On est choqué» - Une nouvelle gueule de bois pour la Suisse

Mondial de hockey«On est choqué» - Une nouvelle gueule de bois pour la Suisse

«A mon avis, nous aurions pu jouer encore mieux offensivement lors des deux finales. Avec le puck, ça n'a pas été optimal, mais c'est une expérience dont nous pouvons tirer des leçons et qui peut nous permettre de devenir plus forts mentalement», assure-t-il. «Nous n'avons pas encore réussi à appuyer sur le bon bouton en finale, c'est un obstacle que nous devons encore franchir.»

Archive sur l’équipe de Suisse de hockey

Mondial de hockey : l'accueil des héros malheureux

Mondial de hockey : l'accueil des héros malheureux

Malgré une nouvelle gueule de bois au lendemain de sa quatrième défaite en finale d’un championnat du monde, l'équipe de Suisse de hockey sur glace a été accueillie lundi dans la patinoire de Kloten à son retour de Suède. Patrick Fischer et ses joueurs ont été chaudement applaudis pour leur parcours. Le public a également rendu un hommage particulier à la légende Andres Ambühl, désormais retraité des patinoires suisses et internationales.

26.05.2025

Les plus lus

Mort de l'acteur Jacques Charrier, ex-époux de Brigitte Bardot
Un homme arrêté pour le meurtre d'une Brésilienne de Suisse
Affaire Maddie: Le principal suspect en passe d'être libéré est «dangereux»
Cyberattaque contre le site internet de la CGN
Un octogénaire agressé chez lui à la Tour-de-Peilz – Auteurs en fuite
Avec ses 1'047 maillots de Liverpool, un Suisse fait le buzz