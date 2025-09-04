Patrick Fischer se réjouit de l'augmentation du niveau de la National League. Pour lui, l'impact à long terme de l'augmentation à six étrangers par équipe sur le hockey suisse dépendra de la manière dont les joueurs locaux seront mis en valeur.

Patrick Fischer se réjouit de l'augmentation du niveau de la National League. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Lors du dernier championnat du monde au Danemark et en Suède, l'équipe de Suisse s'est montrée moins dépendante des stars de NHL que jamais sur le chemin de sa deuxième médaille d'argent consécutive. «Le niveau en National League a clairement augmenté», confirme Patrick Fischer dans un entretien à Keystone-ATS.

Les craintes que l'augmentation du contingent d'étrangers (de quatre à six) ait un effet négatif sur les Suisses étaient-elles donc infondées? «Nous sommes convaincus que si nous poussons les joueurs suisses de manière conséquente, une réduction du nombre d'étrangers n'est pas seulement souhaitable, mais aussi possible», répond Fischer.

A court terme et surtout par le passé, le fait que les Suisses se mesurent de manière permanente à des joueurs de classe mondiale en match et à l'entraînement a peut-être aidé l'équipe de Suisse. Surtout depuis que la KHL n'est plus une option pour la plupart des Scandinaves.

Les jeunes Suisses font pression

«Nos jeunes ne profitent pas seulement des étrangers forts, mais aussi des Suisses de haut niveau qui élèvent encore le niveau de la ligue, ajoute Patrick Fischer. Je vois beaucoup de clubs avec un ou deux étrangers dont les places pourraient aussi être occupées par des joueurs suisses.»

Ce qui réjouit en tout cas Fischer, c'est que «ces dernières années, on voit de nouveau arriver plus de jeunes. Les joueurs moyens, qui étaient peut-être aussi un peu trop payés, sont peu à peu remplacés», mais «le scoring reposait fortement sur les joueurs étrangers. Certes, nous avions quelques joueurs suisses qui pouvaient marquer beaucoup de points. Mais nous manquons encore de profondeur dans ce domaine.»

L'obstacle de la finale n'a pas encore été franchi

Est-ce la raison pour laquelle la Suisse n'a marqué aucun but dans les deux finales perdues au Mondial (2024 contre la Tchéquie, 2025 contre les Etats-Unis)? «C'est purement spéculatif», répond Fischer. «Cette année, on a marqué le plus de buts parmi les équipes en lice au championnat du monde. De nombreux joueurs de la ligue suisse ont également apporté leur pierre à l'édifice», rappelle-t-il.

«A mon avis, nous aurions pu jouer encore mieux offensivement lors des deux finales. Avec le puck, ça n'a pas été optimal, mais c'est une expérience dont nous pouvons tirer des leçons et qui peut nous permettre de devenir plus forts mentalement», assure-t-il. «Nous n'avons pas encore réussi à appuyer sur le bon bouton en finale, c'est un obstacle que nous devons encore franchir.»

