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National League Les Jurassiens en grande difficulté dans le play-out

ATS

24.3.2026 - 22:25

Ajoie se retrouve déjà en mauvaise posture dans le play-out de National League. Les Jurassiens ont perdu 6-3 chez eux à Porrentruy contre Ambri-Piotta, qui mène ainsi 2-0 dans la série.

Ajoie déjà dos au mur face à Ambrì-Piotta.
Ajoie déjà dos au mur face à Ambrì-Piotta.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.03.2026, 22:25

24.03.2026, 22:37

Les visiteurs tessinois ont passé une soirée relativement tranquille en Ajoie. Ils ont marqué par Formenton (12e) et Borradori (24e/36e) pour prendre une solide avance au score après deux tiers. Mais Ajoie n'a pas abandonné: Honka (41e) et Devos (50e) lui ont redonné un bref espoir, car De Luca (54e) et Landry (56e) ont ensuite remis Ambri à l'abri d'un retour, malgré une dernière réussite de Devos (58e). Tierney a scellé le score final dans le but vide à 34 secondes de la sirène.

Les biancoblu ont ainsi effectué la moitié du chemin vers le maintien dans l'élite. L'Acte III aura lieu samedi en Léventine.

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