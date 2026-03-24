Ajoie se retrouve déjà en mauvaise posture dans le play-out de National League. Les Jurassiens ont perdu 6-3 chez eux à Porrentruy contre Ambri-Piotta, qui mène ainsi 2-0 dans la série.

Ajoie déjà dos au mur face à Ambrì-Piotta. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les visiteurs tessinois ont passé une soirée relativement tranquille en Ajoie. Ils ont marqué par Formenton (12e) et Borradori (24e/36e) pour prendre une solide avance au score après deux tiers. Mais Ajoie n'a pas abandonné: Honka (41e) et Devos (50e) lui ont redonné un bref espoir, car De Luca (54e) et Landry (56e) ont ensuite remis Ambri à l'abri d'un retour, malgré une dernière réussite de Devos (58e). Tierney a scellé le score final dans le but vide à 34 secondes de la sirène.

Les biancoblu ont ainsi effectué la moitié du chemin vers le maintien dans l'élite. L'Acte III aura lieu samedi en Léventine.