National League Les joueurs d’Ajoie submergés par l’efficacité zougoise

ATS

23.10.2025 - 22:06

Vainqueur 2-1 de Langnau mardi, Ajoie n'est pas parvenu à s'offrir un deuxième succès consécutif en National League. Les hommes du coach Greg Ireland ont été lourdement battus 8-3 à Zoug jeudi.

La joie des Zougois, qui ont dominé Ajoie 8-3 jeudi.
La joie des Zougois, qui ont dominé Ajoie 8-3 jeudi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.10.2025, 22:06

23.10.2025, 23:15

Le score est toutefois sévère. Les Jurassiens, qui se sont inclinés pour la 16e fois en 18e matches disputés dans cet exercice 2025/26, n'ont rien lâché. Menés 3-0 à la 27e et 4-1 à la 34e, ils sont revenus à 4-3 à la 38e en marquant deux fois en l'espace de 30 secondes sur des réussites de Kyen Sopa et de Killian Mottet.

Zoug, qui s'était incliné 5-2 à Fribourg, a cependant repris très vite deux longueurs d'avance au troisième tiers. Gregory Hofmann a signé sa troisième réussite de la saison 1'13 après l'entame de l'ultime période, lui qui avait réussi 2 assists auparavant. Et Ajoie a craqué dans les deux dernières minutes de jeu en concédant trois buts, le 6-3 étant marqué dans une cage vide.

