NHL Les Kings renversent les Golden Knights dans un match fou

ATS

9.10.2025 - 07:37

Battus 4-1 par l'Avalanche mardi lors de la soirée d'ouverture de la saison de NHL, les Kings de Kevin Fiala n'ont pas tardé à réagir. Los Angeles est allé s'imposer 6-5 aux tirs au but sur la glace des Vegas Golden Knights mercredi.

Keystone-SDA

09.10.2025, 07:37

09.10.2025, 07:45

Cette partie a épousé un scénario improbable. Les Kings ont mené 2-0 après 11'57 puis 3-1 à la 34e minute, avant d'encaisser quatre buts consécutifs dont deux signés Pavel Dorofeyev (lequel a réussi un triplé mercredi). Ils ont parfaitement réagi dans les dix dernières minutes de jeu, Brandt Clarke marquant le 5-5 à 6'00 de la fin.

Les deux équipes ont finalement dû se départager dans le «shootout», où seul l'attaquant de L.A. Trevor Moore a trouvé la faille. Auteur d'un assist sur le premier but des Kings, Kevin Fiala n'est pas parvenu à transformer son essai. L'attaquant saint-gallois a terminé cette partie avec un bilan de -2. Dans le camp des Golden Knights, le gardien bernois Akira Schmid est resté sur le banc.

La soirée a aussi été marquée par le 400e but inscrit par Leon Draisaitl en saison régulière sous le maillot d'Edmonton. L'Allemand est le 111e joueur de l'histoire à atteindre cette barre des 400 réalisations. Les Oilers ont toutefois connu la défaite pour leur premier match de la saison, s'inclinant 4-3 aux tirs au but face à Calgary dans une «Battle of Alberta» déjà explosive.

