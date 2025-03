Les Kings de Kevin Fiala ont mis fin avec la manière à la série de huit victoires des Hurricanes.

Keystone-SDA ATS

La franchise de Los Angeles a écrasé Carolina 7-2 samedi en NHL pour cueillir un septième succès dans ses huit dernières sorties.

Auteur d'un assist, son 21e de la saison, sur le 6-0 inscrit par Quinton Byfield à la 29e minute, l'attaquant saint-gallois Kevin Fiala a marqué le 7-1 à la 59e pour sa 26e réussite dans cet exercice 2024/25. Quatre autres joueurs des Kings ont réussi 1 but et 1 assist dans cette partie.

Cette victoire, leur 38e de la saison en 68 sorties, permet aux Kings de conforter leur 3e place dans la Pacific Division avec 85 points. Los Angeles possède 8 longueurs d'avance sur le 4e de cette Division, Calgary, qui affiche le 9e meilleur bilan de la Conférence Ouest et est pour l'heure privé de play-off.

La soirée fut plus difficile pour les «Swiss Devils», même si le Valaisan Nico Hischier a atteint pour la deuxième fois la barre des 30 buts en une saison samedi. New Jersey s'est incliné 3-2 à domicile face à Ottawa, subissant ainsi une troisième défaite dans ses quatre derniers matches.

Le capitaine Nico Hischier a permis aux Devils de revenir à 2-1 à la 28e minute, en supériorité numérique, mais les Senators d'Ottawa ont repris deux longueurs d'avance 91 secondes plus tard, toujours en supériorité numérique. Le 3-2 est tombé trop tard, à 24 secondes de la sirène finale. Timo Meier est resté «muet» samedi chez les Devils.

Les Rangers à 6 points des Devils

New Jersey, qui doit composer sans Jonas Siegenthaler au moins jusqu'au terme de la saison régulière, devra lutter jusqu'au bout pour atteindre les play-off. Les Devils sont toujours 3es de la Metropolitan Division mais leur marge sur leurs plus proches poursuivants, les New York Rangers, n'est plus que de 6 unités.