Pas de surprise pour cette journée de Swiss League. Le leader Thurgovie s'est imposé à Viège 3-0, La Chaux-de-Fonds a dominé Olten 5-1 et Sierre a battu les GCK Lions 8-5 à Küssnacht.

Sierre et Chris McSorley ont battu les GCK Lions 8-5 à Küssnacht. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Statu quo au classement. Les Valaisans demeurent accrochés à la 3e place avec un point de retard sur La Chaux-de Fonds. Et devant, Thurgovie caracole en tête avec huit points de marge sur le HCC.

Un HCC qui a livré un superbe tiers médian devant plus de 3700 spectateurs, faisant passer le score de 0-1 à 4-1. Fait intéressant, les Abeilles ont piqué par cinq buteurs différents.

Dans la banlieue zurichoise, Sierre a soigné son offensive, mais ils ont quand même eu chaud lorsque les Lionceaux sont revenus de 0-3 à 2-3 et de 2-6 à 4-6. Heureusement pour les hommes de McSorley, les Zurichois n'ont jamais pu revenir à une longueur.

Dans le dernier match, Bâle a eu besoin de la prolongation pour disposer de Winterthour 3-2.